Inflația la final de 2025. Rata anuală a inflației a continuat să se mențină la un nivel ridicat în luna decembrie 2025, chiar dacă a înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă, anunță INS miercuri, 14 ianuarie.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, inflația anuală calculată în decembrie 2025, raportat la decembrie 2024, a fost de 9,7%, după ce în luna noiembrie se situa la 9,8%. Evoluția indică o temperare marginală a ritmului de creștere a prețurilor, fără a schimba însă presiunea semnificativă resimțită de consumatori.

Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,22% în decembrie 2025 față de noiembrie, iar rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, comparativ cu intervalul precedent similar, a ajuns la 7,3%. Datele INS arată că tendința generală rămâne una de scumpire, pe fondul majorărilor din mai multe sectoare ale economiei.

Calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, utilizat pentru comparații la nivel european, inflația anuală a fost de 8,6% în decembrie 2025.

În același timp, rata medie anuală determinată pe baza IAPC a ajuns la 6,8%. Diferențele dintre cei doi indicatori reflectă structura distinctă a coșului de consum și modul de calcul utilizat, însă ambii confirmă menținerea unei inflații ridicate la final de an.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75% în decembrie 2025 față de aceeași lună a anului anterior, iar față de noiembrie creșterea a fost de 0,37%.

Cele mai mari majorări de preț s-au înregistrat la cacao și cafea, care au consemnat un avans anual de 24,67%. În schimb, cartofii au fost produsul cu cea mai accentuată ieftinire, cu o diferență de 11% față de decembrie 2024.

Mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere anuală de 10,48%, fiind influențate decisiv de scumpirea energiei electrice, care a urcat cu peste 60% într-un an.

Categoria energie electrică, gaze și încălzire centrală a avut, la rândul ei, o creștere substanțială. Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 60,91%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, în timp ce categoria ”energie electrică, gaze şi încălzire centrală” s-a scumpit cu 37,54%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,62%, faţă de noiembrie 2025.

Serviciile au consemnat un avans anual de 11%, cele mai mari scumpiri fiind observate în transportul feroviar, unde tarifele au crescut cu peste 24% comparativ cu decembrie 2024.