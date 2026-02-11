România este singura țară din grup unde apare o creștere clară a prețurilor la transportul feroviar de pasageri în a doua parte a anului 2025. Bulgaria și Ungaria se află într-o zonă de stabilitate, fără variații lunare vizibile în datele HICP.

Diferențele de nivel ale indicelui între cele trei țări nu reprezintă prețuri absolute, ci poziționări raportate la anul de bază. Totuși, evoluția indicilor arată unde au existat scumpiri și unde tarifele au rămas neschimbate pe parcursul ultimelor luni ale anului.

Pentru servicii precum transportul feroviar, Uniunea Europeană folosește indicii armonizați ai prețurilor de consum, cunoscuți sub denumirea HICP. Acești indici sunt calculați lunar și permit comparații directe între state, pentru că folosesc aceeași metodologie și aceeași bază de raportare, în acest caz anul 2015, care are valoarea 100.

Indicele HICP nu arată cât costă un bilet de tren pe o anumită rută. El arată cum s-au modificat, în timp, prețurile plătite de pasageri pentru transportul feroviar, raportat la anul de bază. O creștere a indicelui indică o scumpire a serviciului, iar o valoare constantă arată stabilitate.

În România, datele HICP pentru transportul feroviar de pasageri arată o evoluție ascendentă în a doua parte a anului 2025. Indicele pornește de la 146,97 puncte în august și ajunge la 151,06 puncte în decembrie.

Această diferență înseamnă o creștere de aproximativ 2,8% pe intervalul august–decembrie 2025. Valorile lunare indică o perioadă relativ stabilă în toamnă, urmată de un salt mai vizibil în luna decembrie, care ridică nivelul general al indicelui.

Situația este diferită în Bulgaria. Aici, indicele HICP pentru transport feroviar de pasageri este de 121,06 puncte în august 2025 și rămâne la același nivel până în decembrie.

Lipsa variației în datele lunare arată că, pe parcursul ultimei părți a anului 2025, prețurile pentru transportul feroviar de pasageri nu au înregistrat modificări măsurabile din perspectiva metodologiei HICP.

Și în Ungaria, seria HICP pentru transport feroviar de pasageri indică stabilitate. Indicele este de 87,60 puncte în august 2025 și se menține la același nivel în decembrie.

Pe baza acestor valori, variația calculată între capetele intervalului este de 0,0%. Asta sugerează că, în a doua parte a anului 2025, prețurile la tren în Ungaria au rămas neschimbate, cel puțin din perspectiva indicelui armonizat european.