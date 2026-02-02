Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, responsabilă de restructurarea companiilor de stat, afirmă că reorganizarea societăților din transportul feroviar obligă România să ia decizii strategice majore privind infrastructura feroviară. Oficialul subliniază că acest sector are nevoie de „o guvernanţă sănătoasă”, mai ales în contextul viitoarei reconstrucții a Ucrainei.

Potrivit vicepremierului, România are o oportunitate strategică de a-și consolida rolul regional în transporturi, dacă va acționa din timp și coerent.

„Cred că aici (în ceea ce priveşte transportul feroviar – n.r.) România trebuie să ia nişte decizii strategice importante, pentru că la un moment dat vom avea Ucraina în reconstrucţie şi acolo este absolut necesar să fim prezenţi şi să avem culoarele astea strategice pentru a asigura transportul şi a deveni un hub logistic şi de transport pentru reconstrucţia Ucrainei. Este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm.”

Oana Gheorghiu consideră că obiectivul României nu ar trebui să fie doar tranzitul de mărfuri, ci furnizarea efectivă de servicii de transport și logistică, inclusiv prin companii bine administrate.

„Să nu fim doar o ţară de tranzit, ci să fim o ţară care furnizăm cu adevărat servicii. Cred că şi Ucraina, cred că şi Moldova vor trece la un ecartament european şi atunci, din nou, dacă vom avea o companie serioasă, bine guvernată, cu o guvernanţă sănătoasă, va putea, de ce nu, să fie una dintre companiile care intră ca şi investitor în aceste ţări cu beneficii”, a declarat vicepremierul, duminică seară, într-o emisiune la Euronews România.

Vicepremierul a mai precizat că subiectul companiilor feroviare a fost deja abordat la nivel informal cu Ministerul Transporturilor, însă deciziile vor fi luate după analize detaliate și o dezbatere mai amplă în Executiv.

Oana Gheorghiu a arătat că a avut „discuţii la nivel informal cu cei de la Ministerul Transporturilor” și că sunt așteptate analizele și „o discuţie mai largă în cadrul guvernului pe această temă” înainte de lansarea unor „discuţii strategie”.

Referindu-se la situația Metrorex, vicepremierul a amintit că metroul este, peste tot în lume, un serviciu public susținut din fonduri de la bugetul de stat, diferențele între țări fiind date de nivelul subvenției acordate.

Totodată, Oana Gheorghiu a precizat că, până în prezent, nu a existat nicio discuție privind trecerea Metrorex din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Primăriei Capitalei.

Declarațiile vicepremierului vin în contextul procesului mai amplu de restructurare a companiilor de stat, în care transportul feroviar este considerat un sector-cheie pentru dezvoltarea economică și poziționarea strategică a României în regiune.