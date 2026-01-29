Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a spus că trebuie să ia măsuri dure pentru a echilibra bugetul Primăriei Capitalei. Una dintre aceste măsuri este scumpirea biletelor STB.

Consiliul General al Municipiului București se va reuni joi, de la ora 10:00. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte importante, printre care:

creșterea prețului la transportul public STB;

desființarea a patru instituții;

dizolvarea unei companii municipale.

Prețul unei călătorii metropolitane cu STB ar urma să crească de la 3 lei la 5 lei.

Sunt propuse următoarele tarife:

2 călătorii – 10 lei

10 călătorii – 40 lei

Abonament 24 de ore – 14 lei

Abonament 72 de ore – 30 lei

Abonament 7 zile – 45 lei

Abonament 1 lună – 100 lei

Abonament redus 50% / 1 lună – 50 lei

Abonament 6 luni – 500 lei

Abonament 12 luni – 900 lei

Călătorie la tarif special (suprataxă) – 200 lei

Consilierii municipali vor discuta și un proiect care prevede achiziționarea de servicii de audit extern. Scopul este realizarea unei analize detaliate a situației: financiare, operaționale, manageriale pentru STB și Termoenergetica.

Conform documentelor oficiale, ambele companii au acumulat datorii foarte mari către furnizori și către stat. Aceste datorii afectează grav bugetele celor două societăți și pot pune în pericol continuitatea serviciilor publice de transport și termoficare.

Patru instituții își vor înceta activitatea, iar o companie municipală va fi dizolvată. Este vorba despre:

Centrul Expo Arte

Centrul pentru Seniori

Centrul pentru Tineret

Centrul Cultural Lumina

Compania Municipală Imobiliară

Cele patru instituții vor fi desființate ca persoane juridice, iar activitatea și angajații lor vor fi transferați către alte instituții aflate în subordinea Primăriei Capitalei. Spațiul public de la intersecția: Străzii Ion Coravu, Aleii Pan Halippa, Străzii Tony Bulandra va primi numele Piața Ilie Ilaşcu. Proiectul este inițiat de consilierii municipali PMP.

Un proiect inițiat de consilierii municipali USR, Nicorel Nicorescu și Naomi Reniuț, prevede semnarea unui protocol de colaborare între: Municipiul București, Guvern, Camera Deputaților, Senat, Academia Română, Metrorex, Patriarhia Română. Scopul este realizarea unui proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului – Uranus, delimitată de: Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției, Parcul Izvor. Protocolul stabilește cadrul general de colaborare pentru pregătirea și implementarea acestui proiect.

Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdus un proiect prin care Bucureștiul va candida pentru a găzdui Forumul Orașelor (Cities Forum) în anul 2027. Primarul general ar urma să fie împuternicit să depună dosarul de candidatură în numele Municipiului București.

Prețul biletului de intrare la Grădina Zoologică ar urma să crească de la 15 lei la 20 de lei. Vor fi supuse votului proiecte privind majorarea tarifelor la: Teatrul „Ion Creangă”, Muzeul Național al Literaturii Române, Teatrul „I. C. Nottara”. În același timp, familiile cu minimum trei copii vor beneficia de o reducere de 50% la biletele de la Teatrul „Țăndărică”.

Primăria Capitalei va începe patru proceduri succesive, la intervale de trei luni, pentru atribuirea a 1.000 de autorizații taxi rămase libere. Dintre acestea: 80 de autorizații vor fi rezervate pentru mașini adaptate transportului persoanelor cu dizabilități. Anunțurile vor fi publicate pe site-ul web PMB. Primul anunț va apărea în maximum 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Ultima creștere reală a prețului unei călătorii STB a avut loc în vara anului 2021, când tariful a crescut de la 1,30 lei la 3 lei. Atunci nu a fost doar o scumpire, ci și o schimbare a modului de taxare. Până atunci, o călătorie era valabilă pe o singură linie. După majorare, a fost introdusă călătoria valabilă 90 de minute, care permite folosirea oricărui mijloc de transport în comun din București.