Mercenarul Horațiu Potra, cunoscut ca apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, este adus joi în România după ce a fost reținut în Dubai.

Potra se află într-o aeronavă împreună cu fiul și nepotul său, pentru care, la fel ca și pentru el, există mandate de arestare în lipsă, emise pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Reținerea lui Potra a avut loc la finalul lunii septembrie în Dubai, iar acesta a acceptat să revină în țară pentru a se supune procedurilor judiciare.

În absența acestei colaborări, procesul de aducere a sa în România ar fi durat mult mai mult, având în vedere că între țara noastră și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată împreună cu fostul candidat la Președinție Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, toți acuzați de comiterea unor infracțiuni grave vizând destabilizarea României.

Potrivit anchetatorilor, în rechizitoriu se arată că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, Călin Georgescu s-a întâlnit, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, „în condiții de clandestinitate”, cu mercenarul Horațiu Potra la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov. Ancheta relevă că Potra, activ în zone de conflict internațional și implicat în recrutare și instruire paramilitară, l-a sprijinit pe Georgescu atât în timpul campaniei electorale, cât și anterior acesteia, în scopul pregătirii activităților respective.

Procurorii au precizat că, în cadrul întâlnirii de la Ciolpani, Georgescu și Potra ar fi discutat un plan prin care mercenarul și apropiații săi, cu pregătire militară, urmau să desfășoare „acțiuni violente cu caracter subversiv” pentru a devia manifestațiile pașnice de la acea perioadă.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizează anchetatorii.

Procurorii au arătat că, prin acțiunile sale, inclusiv contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și transmiterea unui mesaj „alarmist și cu potențial manipulator” susținătorilor săi, Georgescu a susținut și consolidat „rezoluția infracțională” a lui Potra.

De asemenea, anchetatorii au precizat că Horațiu Potra a organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane, condus de el, planificând deplasarea acestora cu șapte mașini către București, unde urmau să declanșeze proteste împotriva autorităților. Aceste manifestații urmau să fie transformate în „acțiuni violente menite să realizeze obiectivele revizioniste” ale lui Călin Georgescu, cu scopul de a împiedica exercitarea legală a puterii în stat și de a modifica ordinea constituțională, punând în pericol siguranța națională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au organizat filtre în zonele Balotești-Săftica (Ilfov), Mănești și Cornești (Dâmbovița), precum și în București, unde au oprit și controlat mai multe vehicule. În acestea au fost găsite arme albe (bricege, pumnale, cuțite cu lama lungă), bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare și cozi de topoare, pistoale și materiale pirotehnice extrem de periculoase, cu potențial de explozie capabil să provoace răni grave, pagube mari sau chiar decese.

Procurorii concluzionează că acțiunile celor 22 de inculpați au pus în mod direct în pericol securitatea națională, generând riscuri serioase pentru ordinea constituțională și valorile sociale care asigură exercitarea legală a puterii de stat.