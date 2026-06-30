Curs valutar marți, 30 iunie. Cât valorează euro, dolarul și lira sterlină. BNR a publicat noile cifre
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Curs valutar marți, 30 iunie. Banca Națională a României (BNR) a publicat recent cursul valutar pentru ziua de marți, 30 iunie, incluzând evoluția principalelor monede internaționale și a unor active de referință.
Curs valutar marți, 30 iunie. Cât valorează euro, dolarul și lira sterlină
Pe piața valutară, euro a fost cotat la 5,2438 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,6010 lei. Lira sterlină a fost stabilită la 6,0897 lei, iar francul elvețian la 5,6828 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).
În zona valutelor din Europa Centrală și de Nord, coroana cehă a fost cotată la 0,2162 lei, coroana daneză la 0,7016 lei, coroana norvegiană la 0,4641 lei, iar coroana suedeză la 0,4723 lei. Zlotul polonez a fost stabilit la 1,2198 lei.
Pentru regiunea est-europeană, rubla rusească a fost cotată la 0,0590 lei, leul moldovenesc la 0,2602 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1027 lei. Dinarul sârbesc a fost stabilit la 0,0447 lei.
În ceea ce privește valutele asiatice, lira turcească a fost cotată la 0,0985 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6781 lei, rupia indiană la 0,0486 lei, iar bahtul thailandez la 0,1385 lei. Dolarul din Hong Kong a fost stabilit la 0,5867 lei, shekelul israelian la 1,5421 lei, iar rupia indoneziană (100 unități) la 0,0257 lei. Peso-ul filipinez a fost cotat la 0,0750 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1263 lei. Dolarul singaporez a fost stabilit la 3,5538 lei.
În zona Americilor și a emisferei sudice, dolarul canadian a fost cotat la 3,2315 lei, dolarul australian la 3,1672 lei, realul brazilian la 0,8894 lei, peso-ul mexican la 0,2635 lei, iar randul sud-african la 0,2811 lei. Dolarul neo-zeelandez a fost stabilit la 2,6022 lei.
Pentru alte valute de referință, coroana islandeză (100 unități) a fost cotată la 3,6415 lei, iar 100 yeni japonezi la 2,8349 lei. Forinții maghiari (100 unități) au fost stabiliți la 1,4727 lei.
În ceea ce privește metalele prețioase și instrumentele internaționale, gramul de aur a fost cotat la 595,4411 lei, iar DST (Drepturi Speciale de Tragere) la 6,2393 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,1672
|Dolar canadian
|CAD
|3,2315
|Franc elvețian
|CHF
|5,6828
|Coroană cehă
|CZK
|0,2162
|Coroană daneză
|DKK
|0,7016
|Liră egipteană
|EGP
|0,0935
|Euro
|EUR
|5,2438
|Liră sterlină
|GBP
|6,0897
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4727
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8349
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2602
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4641
|Zlot polonez
|PLN
|1,2198
|Rublă rusească
|RUB
|0,0590
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4723
|Liră turcească
|TRY
|0,0985
|Dolar american
|USD
|4,6010
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2811
|Real brazilian
|BRL
|0,8894
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6781
|Rupie indiană
|INR
|0,0486
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,2967
|Peso mexican
|MXN
|0,2635
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6022
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1027
|Dirham EAU
|AED
|1,2528
|Baht thailandez
|THB
|0,1385
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5867
|Shekel israelian
|ILS
|1,5421
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0257
|Peso filipinez
|PHP
|0,0750
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6415
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1263
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5538
|Gram de aur
|XAU
|595,4411
|Drepturi Speciale de Tragere
|XDR
|6,2393
Valorile ROBID și ROBOR au rămas neschimbate față de ziua precedentă
În ceea ce privește ratele dobânzilor interbancare calculate la ora 11:00, valorile ROBID și ROBOR au rămas neschimbate față de ziua precedentă, 29 iunie.
La indicatorul ROBID, dobânda overnight (O/N) a fost de 5,35% pe an, la fel ca și rata tomorrow/next (T/N). Pentru scadența de o săptămână (1W), nivelul a fost de 5,43%, în timp ce pentru o lună (1M) s-a situat la 5,46%. Ratele pentru trei luni (3M), șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M) au fost de 5,54%, 5,59%, respectiv 5,64% pe an.
În cazul ROBOR, rata overnight (O/N) a fost de 5,63% pe an, identică cu cea pentru tomorrow/next (T/N). Dobânda pentru o săptămână (1W) a fost de 5,71%, pentru o lună (1M) de 5,75%, iar pentru trei luni (3M) de 5,84%. Scadențele de șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M) au înregistrat valori de 5,92%, respectiv 5,98% pe an.
Comparativ cu ședința din 29 iunie, toate cotațiile ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri în data de 30 iunie.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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