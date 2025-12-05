Numărul tichetelor de vacanţă emise în primele zece luni din 2025 a scăzut cu aproape 65% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unei analize realizate de un tur-operator pe baza datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

În acelaşi timp, volumul tichetelor decontate s-a redus cu 27,5%, ceea ce confirmă diminuarea consumului intern pe segmentul de călătorii.

Doar în luna octombrie 2025 au fost emise vouchere în valoare de 86,69 milioane lei. Voucherele returnate au însumat 4,66 milioane lei, iar cele decontate 41,99 milioane lei.

Conform sursei citate, după primele zece luni, piaţa consemnează un declin de 64,6% la emiterea voucherelor și de 27,5% la decontare, în comparaţie cu intervalul similar din 2024.

În paralel, datele Institutului Naţional de Statistică indică menţinerea unui trend descendent al sosirilor turistice.

În octombrie 2025, sosirile totale au scăzut cu 2,9% faţă de aceeași lună din 2024. Scăderea este determinată în principal de diminuarea numărului de turişti români, care au înregistrat a cincea lună consecutivă de recul, de această dată cu 7,5%. În schimb, sosirile turiștilor străini au crescut cu 17,2%.

La nivelul perioadei ianuarie-octombrie 2025, sosirile totale în structurile de cazare se menţin în scădere cu 1,9% faţă de anul precedent.

Numărul turiştilor români s-a redus cu 3,7%, în timp ce turiştii străini au înregistrat un avans de 7%, potrivit comunicatului emis de Bibi Touroperator.

Reprezentanţii industriei atrag atenţia asupra persistenţei recesiunii și solicită Guvernului măsuri urgente de relansare.

Adrian Voican, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România şi preşedinte al Bibi Group4travel, a declarat că cinci luni consecutive de scădere ar trebui să determine Executivul să repornească mecanismele de sprijin ale sectorului.

El a subliniat că statul a economisit peste 226 milioane de euro prin reducerea volumului voucherelor, dar nu a direcţionat fonduri către promovare, investiţii sau programe dedicate incoming-ului.

Voican a afirmat că ar fi necesare investiţii de cel puţin 20–30 milioane de euro în vizibilitatea internaţională a destinaţiei România, inclusiv prin stimulente pentru turiştii străini.

Acesta a cerut totodată majorarea valorii voucherelor pentru persoanele cu venituri mici şi medii și încurajarea firmelor private să ofere tichete de vacanţă angajaţilor.