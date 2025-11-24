În 2024, întreprinderile active în sectoarele industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă din România au înregistrat o cifră de afaceri totală de aproximativ 2,68 miliarde lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Numărul firmelor a ajuns la 693.447, marcând o creștere de 2,1% faţă de anul precedent.

Cea mai mare parte a acestor companii activează în domeniul serviciilor de piaţă, care reprezintă peste jumătate din totalul întreprinderilor, respectiv 53,3%.

În ciuda creșterii numărului de firme, numărul mediu de salariaţi a scăzut uşor, cu 2%, ajungând la 4,15 milioane. Sectorul serviciilor de piaţă a fost totuși cel mai mare angajator, concentrând aproape 40% din forţa de muncă totală, urmat de industrie, cu aproape 29%.

Dimensiunea medie a unei companii diferă semnificativ între sectoare: întreprinderile industriale au, în medie, 19 angajaţi, în timp ce firmele de servicii de piaţă au circa 4 angajaţi.

”Comparativ cu anul 2023 numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,1%. La sfârşitul anului 2024, sectorul industrie însuma 62.789 întreprinderi, respectiv 9,1% din totalul întreprinderilor din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă). Cea mai mare pondere a fost deţinută de întreprinderile din cadrul sectorului Servicii de piaţă, respectiv 53,3%”, arată datele INS.

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul rămâne lider, cu o pondere de 39,7%, în timp ce construcţiile contribuie cu doar 8,9% din total. Valoarea adăugată brută a fost distribuită astfel: servicii de piaţă – 38,4%, industrie – 29,1%, comerţ – 20,6%, construcţii – 11,9%.

Investiţiile brute realizate în 2024 au atins 243,554 milioane lei, majoritatea fiind alocate serviciilor de piaţă (38,2%) şi industriei (30,3%), în timp ce construcţiile şi comerţul au înregistrat ponderi de 18,8% și, respectiv, 12,7%.

Toate sectoarele au încheiat anul cu profit, serviciile de piaţă şi industria generând împreună aproape două treimi din rezultatul brut total.

Aceste date reflectă o economie în care firmele mici și mijlocii din servicii și comerț domină piața, iar investițiile și profitabilitatea rămân concentrate în industriile cu cel mai mare impact economic.