Creștere moderată a întreprinderilor și investițiilor în România în 2024
În 2024, întreprinderile active în sectoarele industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă din România au înregistrat o cifră de afaceri totală de aproximativ 2,68 miliarde lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Numărul firmelor a ajuns la 693.447, marcând o creștere de 2,1% faţă de anul precedent.
Cea mai mare parte a acestor companii activează în domeniul serviciilor de piaţă, care reprezintă peste jumătate din totalul întreprinderilor, respectiv 53,3%.
În ciuda creșterii numărului de firme, numărul mediu de salariaţi a scăzut uşor, cu 2%, ajungând la 4,15 milioane. Sectorul serviciilor de piaţă a fost totuși cel mai mare angajator, concentrând aproape 40% din forţa de muncă totală, urmat de industrie, cu aproape 29%.
Dimensiunea medie a unei companii diferă semnificativ între sectoare: întreprinderile industriale au, în medie, 19 angajaţi, în timp ce firmele de servicii de piaţă au circa 4 angajaţi.
”Comparativ cu anul 2023 numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,1%. La sfârşitul anului 2024, sectorul industrie însuma 62.789 întreprinderi, respectiv 9,1% din totalul întreprinderilor din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă). Cea mai mare pondere a fost deţinută de întreprinderile din cadrul sectorului Servicii de piaţă, respectiv 53,3%”, arată datele INS.
Comerțul rămâne liber în ceea ce privește cifra de afaceri
Din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul rămâne lider, cu o pondere de 39,7%, în timp ce construcţiile contribuie cu doar 8,9% din total. Valoarea adăugată brută a fost distribuită astfel: servicii de piaţă – 38,4%, industrie – 29,1%, comerţ – 20,6%, construcţii – 11,9%.
Investiţiile brute realizate în 2024 au atins 243,554 milioane lei, majoritatea fiind alocate serviciilor de piaţă (38,2%) şi industriei (30,3%), în timp ce construcţiile şi comerţul au înregistrat ponderi de 18,8% și, respectiv, 12,7%.
Toate sectoarele au încheiat anul cu profit, serviciile de piaţă şi industria generând împreună aproape două treimi din rezultatul brut total.
Aceste date reflectă o economie în care firmele mici și mijlocii din servicii și comerț domină piața, iar investițiile și profitabilitatea rămân concentrate în industriile cu cel mai mare impact economic.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.