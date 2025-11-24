Într-o perioadă în care tot mai multe decizii importante implică interacțiunea cu firme – fie că vorbim despre achiziții online, contracte de muncă, investiții imobiliare sau relații comerciale – este esențial să știm cu cine lucrăm. Gestionarea înțeleaptă a banilor începe cu o informare corectă, iar acest lucru înseamnă să ne ferim de riscuri inutile și parteneri nesiguri, spune Iancu Guda.

Indiferent dacă vrei să cumperi un apartament, să angajezi o firmă pentru o lucrare, să rezervi o vacanță printr-o agenție sau pur și simplu să-ți cunoști mai bine angajatorul, o analiză minimală a situației financiare îți poate economisi bani, timp și stres. În practică, asta înseamnă să te asiguri că firma cu care intri în contact este stabilă, serioasă și își respectă obligațiile.

Atunci când vine vorba de achiziționarea unei locuințe, riscurile sunt mult mai mari, iar vigilența ar trebui să fie pe măsură. Un dezvoltator serios are un istoric vizibil: proiecte finalizate, clienți mulțumiți și informații clare publicate pe site-ul propriu. Nu este suficient, însă, să te uiți doar la fotografii. Vizitarea unor proiecte anterioare îți poate oferi o imagine reală asupra calității construcției și a modului în care firma își respectă promisiunile.

Cum majoritatea cumpărătorilor nu sunt specialiști în construcții, apelarea la un expert care să evalueze lucrările este o investiție în siguranță. Merită să verifici și punctualitatea dezvoltatorului în livrarea altor proiecte, precum și existența unor clauze contractuale care să te protejeze în caz de întârzieri sau nereguli.

”Ce înseamnă să fii deştept cu banii? Înseamnă inclusiv să alegi bine atunci când lucrezi cu o companie, cumperi ceva de pe internet, cumperi un apartament sau lucrezi la o companie ca şi angajat. Trebuie să ştii cu cine ai de a face, mai pe româneşte să nu-ţi iei ţeapă. În viaţa de zi cu zi, inevitabil, avem de-a face cu firme. Fie că lucrăm la o companie, fie cumpărăm un apartament de la un dezvoltator imobiliar, plătim un avans pentru o vacanţă la o agenţie de turism sau pur şi simplu suntem antreprenori şi vrem să ne uităm la companiile concurente”, arată Iancu Guda.

Orice companie are o amprentă financiară vizibilă publicului. Pe site-ul Ministerului Finanțelor poți introduce CUI-ul firmei și poți afla:

cifra de afaceri

profitul sau pierderile

numărul de angajați

nivelul datoriilor

Iancu Guda a mai spus că aceste date sunt extrem de utile pentru a înțelege dacă ai de-a face cu o firmă stabilă sau una care funcționează la limită. La fel de important este să urmărești eventuale datorii la ANAF și procese deschise în instanță. Un litigiu ocazional este normal în mediul de afaceri, însă zeci de procese reprezintă un semnal clar de risc.

”Atunci când cumperi un apartament de la un dezvoltator imobiliar te interesează să ştii ce proiecte similiare a mai avut. Dacă au mai avut astfel de proiecte, cu siguranţă vor apărea informaţii despre ele pe site-ul dezvoltatorului. E bine să te şi duci la faţa locului şi să-ţi faci o imagine şi mai clară. Trebuie să vezi şi dacă respectivul dezvoltator livrează proiectul la termen şi ce clauze contractuale te protejează. Majoritatea nu ne pricepem la calitate construcţiei că nu suntem ingineri, dar e important să plăteşti un expert să-ţi dea un feedback. În România s-au construit foarte multe locuinţe. Spre exemplu, doar anul trecut s-au construit 65.000 de locuinţe, asta înseamnă un volum important. Trebuie să te uiţi şi la comportamentul de plată al dezvoltatorului. Pe site-ul Ministerului de Finanţe poţi să vezi cifra de afaceri, datorii, profit, număr de angajaţi dacă pui CUI-ul companiei dezvoltatorului. Trebuie să vezi şi dacă au datorii la ANAF, dacă au procese în instanţă sau litigii”, mai spune acesta.

Piața imobiliară din România oferă și un indicator de comparat: costurile reale de construcție sunt în jur de 1.000 de euro pe metrul pătrat, în timp ce prețul de vânzare sare frecvent de 2.000 de euro. Diferența reprezintă, desigur, profitul dezvoltatorului.

O marjă rezonabilă este firească, dar una excesivă poate sugera o strategie orientată prea puțin spre calitate și prea mult spre câștig rapid, în detrimentul cumpărătorului, arată Iancu Guda.