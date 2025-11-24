Ce s-a întâmplat și de ce asigurătorul a cerut banii înapoi
Avocatul Gelu Pușcaș a explicat într-o postare că, atunci când o daună este acoperită de o poliță de asigurare, compania de asigurări are obligația legală să recupereze banii de la persoana răspunzătoare. El a făcut trimitere la art. 2210 din Codul Civil, care reglementează acest drept de recuperare.
În cazul prezentat, inundația a fost provocată de o coloană de apă menajeră aflată în responsabilitatea Asociației de Proprietari. Conform art. 1376 din Codul Civil, persoana care are „paza” unui lucru răspunde pentru prejudiciul produs de acel lucru, fără să fie necesară dovedirea unei culpe. Legea 196/2018 confirmă că instalațiile comune intră în sarcina Asociației, atât la întreținere, cât și la reparare.
Asigurătorul a despăgubit proprietarul afectat. Ulterior, în baza legislației, a cerut Asociației de Proprietari recuperarea sumelor plătite. Avocatul a explicat că acesta este mecanismul legal, întrucât societatea de asigurări nu suportă definitiv costul daunelor, ci îl recuperează de la cel responsabil de producerea lor.
Cum a decis instanța și ce sume trebuie achitate
În speță, Asociația a achitat inițial șase mii de lei în martie 2025. Pentru restul datorat, de 1572,20 lei, asigurătorul s-a adresat instanței. Judecătorii au obligat Asociația să plătească diferența, precum și dobânda legală calculată de la data de 3 februarie 2023, ziua în care a fost transmisă punerea în întârziere.
Instanța a stabilit că dobânda curge până la data plății pentru suma neacoperită, iar pentru valoarea de șase mii de lei, până la momentul achitării parțiale din martie 2025.
Data de 3 februarie 2023 a contat pentru judecători deoarece atunci Asociația a fost informată oficial că i se solicită plata. Din acel moment, în lipsa unui răspuns, au început să curgă dobânzile.
Lecțiile juridice de învățat din acest caz
Situația prezentată arată că Asociațiile de Proprietari răspund pentru instalațiile comune în toate circumstanțele, indiferent dacă a existat sau nu o vină directă. Asigurarea acoperă prima dată paguba proprietarului, însă nu înlătură responsabilitatea Asociației.
Societatea de asigurări recuperează ulterior banii de la cel considerat responsabil. În plus, punerea în întârziere joacă un rol important, deoarece marchează momentul din care pot fi calculate dobânzi suplimentare în cazul în care plata este amânată.
Avocatul Gelu Pușcaș a transmis că, în final, costurile acestor situații ajung inevitabil în sarcina membrilor Asociației, fiind reflectate în lista de plată, motiv pentru care instalațiile comune trebuie întreținute constant, iar notificările primite trebuie tratate cu seriozitate.
