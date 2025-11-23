Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) arată că modificările aduse prin Legea nr. 190/2025 consolidează cadrul juridic privind drepturile cumpărătorilor și responsabilitățile comercianților.

Instituția subliniază că sancțiunile între 5.000 și 25.000 de lei rămân valabile, dar lista faptelor care pot fi amendate este clarificată și extinsă.

O schimbare importantă este includerea expresă a art. 11 alin. (7) din OUG 140/2021, care stabilește că un produs trebuie înlocuit dacă neconformitatea este constatată în primele 30 de zile de la livrare.

Prin această includere explicită, ANPC poate sancționa comercianții care întârzie nejustificat sau refuză schimbarea produsului defect într-un termen fixat de lege.

Potrivit ANPC, valoarea sancțiunilor reflectă atât gravitatea prejudiciilor pe care le pot suferi consumatorii, cât și necesitatea ca magazinele să trateze cu mai multă responsabilitate procedurile de garanție.

Reprezentanții Autorității menționează că, pe fondul creșterii vânzărilor online, protecția consumatorilor trebuie să fie mai solidă, iar un mecanism de amendare clar ajută la prevenirea practicilor de tergiversare sau refuz.

Instituția consideră că această modificare legislativă reprezintă un sprijin real pentru cumpărători, oferind un cadru mai ferm pentru respectarea garanțiilor legale. În opinia ANPC, legea va contribui la creșterea încrederii în piață și la o protecție completă a drepturilor consumatorilor.

Președintele României a promulgat actul normativ care permite amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei atunci când nu înlocuiesc produsele neconforme în termenul legal de 30 de zile de la achiziție.

Legea acoperă situațiile în care vânzătorii întârzie nejustificat, nu respectă obligațiile privind conformitatea bunului sau creează consumatorilor inconveniente suplimentare prin refuzul de a soluționa o cerere clară de înlocuire.

Potrivit ANPC, includerea articolului referitor la termenul de 30 de zile în sfera sancțiunilor era o clarificare necesară pentru asigurarea unei aplicări eficiente și pentru eliminarea situațiilor în care obligația legală rămânea doar teoretică.

ANPC consideră că legea oferă un suport important pentru protecția consumatorilor, asigurând un cadru care permite intervenția rapidă în cazurile de nerespectare a termenelor sau a obligațiilor legale. Instituția apreciază că modificarea legislativă este necesară pentru a garanta respectarea garanțiilor și pentru a preveni întârzierile sau refuzurile nejustificate ale comercianților.