Legea nr. 190/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 1069/2025, modifică OUG 140/2021 și introduce pentru prima dată amenzi pentru situațiile în care comercianții nu înlocuiesc bunurile neconforme. Măsura devine aplicabilă începând din 23 noiembrie și urmărește să pună capăt refuzurilor frecvente ale magazinelor de a respecta drepturile consumatorilor.

Documentul explică faptul că, în practică, termenul legal de 30 de zile a fost adesea ignorat, iar lipsa unei sancțiuni a făcut ca prevederea să rămână doar teoretică. În expunerea de motive se menționează că numeroși vânzători au invocat lipsa stocurilor sau au cerut verificări suplimentare nejustificate, deși legislația era clară în privința obligațiilor.

Prin modificarea art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG 140/2021, comercianții care nu respectă condițiile privind conformitatea bunurilor și obligația de înlocuire pot fi sancționați cu amenzi între 5.000 și 25.000 de lei.

Noile prevederi acoperă toate situațiile în care vânzătorii nu oferă soluții legale în perioada de 30 de zile, indiferent dacă este vorba despre refuz direct sau tergiversare.

Legea protejează în special cumpărătorii de electronice, electrocasnice, telefoane, gadgeturi, mobilier, încălțăminte sau îmbrăcăminte. În toate aceste cazuri, dacă produsul prezintă defecte de fabricație sau devine neconform fără vina consumatorului, acesta poate cere înlocuirea lui.

Termenul de 30 de zile rămâne neschimbat, iar depășirea lui reprezintă temei pentru sancționarea vânzătorului. Documentul precizează că obligația de a oferi o soluție se aplică indiferent de stoc, situația furnizorului sau alte motive invocate în practică. Dacă nu există produs identic, vânzătorul trebuie să ofere o alternativă legală, nu să lase solicitarea în așteptare.

Inițiatorii măsurii subliniază că fără introducerea acestor sancțiuni, dispozițiile privind conformitatea nu puteau funcționa eficient. Lipsa unui instrument coercitiv „determină multiple refuzuri nejustificate”, se arată în nota de fundamentare, unde este explicată necesitatea intervenției legislative.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este instituția responsabilă să verifice modul în care magazinele aplică noua lege. Inspectorii pot sancționa comercianții atunci când aceștia refuză înlocuirea produsului, tergiversează soluționarea sau nu oferă niciuna dintre opțiunile prevăzute de OUG 140/2021.

Această completare legislativă vine în sprijinul alinierii la standardele europene privind vânzarea de bunuri. OUG 140/2021 a introdus pentru prima dată un set clar de obligații legate de conformitate, remedii și garanții, dar fără sancțiuni nu a avut eficiența dorită.