Mesajul lui Paul Anghel include atât datele în care este permis consumul de pește, cât și avertismente privind neregulile depistate în anii anteriori la controalele ANPC, pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății.

Zilele cu dezlegare la pește sunt următoarele: 21 noiembrie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului), 22 noiembrie (sâmbătă), 23 noiembrie (duminică), 25 noiembrie (Sfânta Mare Muceniță Ecaterina), 29 noiembrie (sâmbătă), 30 noiembrie (duminică), 2 decembrie (Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa), 4 decembrie (Sfânta Mare Muceniță Varvara), 6 decembrie (Sfântul Ierarh Nicolae), 7 decembrie (duminică), 9 decembrie (Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana), 13 decembrie (sâmbătă), 14 decembrie (duminică) și 18 decembrie (Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul).

Pentru ca peștele și produsele din pește să fie sigure pentru consum, consumatorilor li se recomandă să verifice cu atenție aspectul exterior al produselor, să evite orice pește cu suprafață lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, cu miros sau culoare modificate ori care prezintă un aspect de vechi. De asemenea, sunt sfătuiți să nu achiziționeze produse pentru care există îndoieli privind prospețimea, calitatea sau modul de informare prin etichetare. Este important ca produsele preambalate să fie corect etichetate, fără modificări ale datei limită de consum și fără etichete lipsă.

„Pentru că peștele și produsele din pește să nu prezinte un pericol pentru sănătatea dvs., trebuie să țineți cont de câteva sfaturi, respectiv:

Acordați o atenție deosebită aspectului exterior al produsului, pentru a va formă o primă apreciere asupra gradului de prospețime a acestuia;

Nu achiziționați produse cu suprafață lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros și culoare modificate, cu aspect de vechi;

Refuzați să cumpărați pește și produse din pește pentru care aveți îndoieli privind gradul de prospețime, calitatea și modul de informare prin etichetare;

Urmăriți modul de etichetare a peștelui și produselor din peste și nu cumpărați produse preambalate neetichetate;

Refuzați să cumpărați pește și produse din pește preambalate, pe ale căror etichete nu este înscrisă dată durabilității minimale/dată limita de consum sau dacă această dată este modificată sau depășită;

La cumpărarea peștelui și produselor din peste, solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea produsului.

Produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai în stare congelată, iar la decongelare trebuie să prezinte gustul și mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective.

Avertizez asupra faptului că este interzis că produsele alimentare congelate să se recongeleze, acestea trebuie prelucrate imediat ce au fost decongelate.

Nu achiziționați produsele la care constatați existența aglomerărilor de produs sub forma unor blocuri sau prezența gheții în ambalaj și acordați o atenție deosebită când cumpărați produsele alimentare congelate, asupra modului de prezentare a ambalajului.

Nu achiziționați produse la care constatați că ambalajul este murdar, degradat, nu este închis etanș și nu asigura salubritatea produsului”, a scris Paul Anghel pe Facebook.

Consumatorilor li se recomandă să păstreze bonul fiscal pentru orice achiziție, pentru a putea dovedi eventualele reclamații. Produsele congelate trebuie cumpărate doar în stare congelată și nu trebuie recongelate, fiind necesară prelucrarea lor imediată după decongelare. Totodată, aceștia sunt avertizați să nu achiziționeze produse care prezintă blocuri de gheață în ambalaj sau ambalaje murdare, degradate ori neetanșe.

În anii anteriori, ANPC a identificat numeroase abateri în comercializarea peștelui și a produselor din pește. Printre neregulile constatate s-au numărat chefal proaspăt expus pe pat de gheață, care prezenta consistență flască și abdomen moale, amestecat cu produse corespunzătoare, precum și crap cu semne vizibile de alterare, expus la vânzare după depășirea datei limită de consum. În categoria produselor ambalate, s-au descoperit scrumbii sărate în vid cu lichid în ambalaj, macrou cu arsuri de congelare cauzate de depozitarea incorectă, conserve de sardine care nu respectau procentul minim de conținut de pește sau care aveau un conținut de apă mult peste limitele admise.

„Avertizez consumatorii că în anii anteriori, comisarii ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, în urmă acțiunilor de control, au găsit la comercializare produse neconforme, precum:

chefal proaspăt expus la comercializare pe pat de gheață al cărui mușchi prezenta o consistență flască, burtă moale, umflată – amestecat cu chefal care era proaspăt și fără deficiențe;

crap proaspăt care prezența semne vizibile de alterare (ochii retractați în orbite și burtă moale), produsul era expus la comercializare în afară datei limită de consum;

scrumbie sărată, în vid, cu lichid în ambalaj, din cauza devidării, produsul având consistență moale și miros nespecific;

macrou cu arsuri de congelare, din cauza depozitării incorecte;

conserve de “sardine în ulei natural” care aveau declarată, pe etichetă, o cantitate netă de 200 g și un conținut de pește de 120 g, adică 60%, față de minim 70% prevăzut;

conserve de „sardine în ulei vegetal”, conform declarațiilor de pe etichetă („ingrediente: sardinella gibosa 72%, apă, ulei soia 5.6%”), care în realitate aveau un conținut de apă în jur de 22%, față de maximum 8% admis;

file Pangasius cu glazură protectoare declarată de 20%, la care s-a determinat, după decongelare, o proporție de glazură de peste 28%;

cod congelat, proveniență Spania, pe a cărui eticheta se declara glazură „0”, iar în urmă analizelor de laborator s-a determinat 4,99% glazură;

produse preambalate etichetate incorect sau incomplet, fără menționarea tuturor ingredientelor și fără înscrierea datei durabilității minimale pe etichetă;

utilizarea de denumiri improprii/ ențiuni menite a induce în eroare consumatorii (hering provienenta Norvegia, comercializat sub denumirea de scrumbie de Dunăre; baby hering proveniență Polonia, comercializat sub denumirea de oblet) sau şprot comercializat ca și hamsie”, a mai scris acesta.

Au mai fost identificate probleme la fileul de Pangasius cu o glazură protectoare reală mult mai mare decât cea declarată, precum și la cod congelat provenit din Spania, etichetat cu glazură zero, dar care conținea aproape 5% glazură. De asemenea, au fost depistate produse preambalate cu etichetare incompletă sau incorectă, fără menționarea ingredientelor ori a datei durabilității minimale, precum și utilizarea unor denumiri improprii care induceau în eroare consumatorii, precum hering comercializat ca scrumbie de Dunăre sau șprot vândut drept hamsie.

O altă abatere frecvent întâlnită a fost nerespectarea condițiilor de depozitare și expunere. ANPC a descoperit pește expus direct pe paviment, produse cu modificări evidente ale solzilor și ale consistenței musculare, pește depozitat în afara spațiilor frigorifice la temperatura mediului ambiant sau pește sărat păstrat în agregate frigorifice care nu asigurau temperatura impusă de producător.

„O abatere frecvent întâlnită în cadrul acțiunilor de control, desfășurate în anii anteriori, este nerespectarea condițiilor de depozitare și expunere la comercializare, respectiv: pește expus în condiții necorespunzătoare direct pe paviment, pește care prezența modificări organoleptice – solzi desprinși, consistentă flască a mușchiului, pește și produse din pește depozitate în afară spațiului frigorific, la temperatura mediului ambient, într-un depozit neamenajat și neautorizat, pește sărat (sprot și plătică) depozitat în agregat frigorific, dar care nu asigura temperatura de depozitare stabilită de producător”, a conchis Paul Anghel.

