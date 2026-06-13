Blocurile care te pot îmbolnăvi. Avertisment pentru românii care cumpără apartamente fără să verifice aceste detalii

Atunci când își aleg o locuință, cei mai mulți români analizează prețul, suprafața, compartimentarea sau aspectul finisajelor. Specialiștii spun însă că adevăratele probleme apar după mutare și pot afecta direct sănătatea celor care locuiesc acolo. Inginerul constructor Marius Șoflete avertizează că anumite clădiri pot favoriza apariția unor probleme medicale, de la alergii și dureri de cap până la afecțiuni cauzate de calitatea slabă a aerului din interior.

În ultimii ani, discuțiile despre locuințe s-au concentrat în special pe eficiența energetică, costurile de încălzire și reducerea consumului de energie. Totuși, potrivit lui Marius Șoflete, există un aspect la fel de important, dar mult mai puțin analizat de cumpărători: impactul pe care îl are clădirea asupra sănătății celor care trăiesc în ea.

Specialistul spune că locuințele nu ar trebui evaluate exclusiv prin prisma costurilor de întreținere sau a materialelor folosite, ci și prin efectele pe care le pot avea asupra organismului pe termen lung.

„Nu ne mai axăm doar pe componenta tehnică, câtă termoizoație pui, ce pompă de căldură alegi, despre asta am tot vorbit edițiile trecute. În acest an ne orientăm foarte mult către zona de confort ambiental, sănătate mentală și sănătate corporală, pentru că modul în care noi trăim în clădiri ne poate îmbolnăvi.”

Marius Șoflete atrage atenția asupra unui concept cunoscut la nivel internațional sub denumirea de „Sick Building Syndrome” sau „Sindromul clădirilor bolnave”.

Fenomenul descrie situațiile în care persoanele care locuiesc sau lucrează într-o anumită clădire dezvoltă simptome persistente fără să identifice imediat cauza. În multe cazuri, problemele sunt provocate de caracteristicile construcției, de materialele utilizate sau de lipsa unei ventilații corespunzătoare.

„Există ceea ce se numește Sick Building Syndrome, sindromul clădirilor bolnave care îmbolnăvesc pe oameni.”

Potrivit specialiștilor în domeniu, acest sindrom poate fi asociat cu iritații ale căilor respiratorii, alergii, dureri de cap, oboseală accentuată, dificultăți de concentrare și alte probleme care dispar sau se diminuează atunci când persoana părăsește clădirea.

Una dintre cele mai frecvente cauze ale acestor situații este reprezentată de umiditatea excesivă și de apariția mucegaiului.

În multe apartamente, în special în cele cu ventilație insuficientă, se creează condiții ideale pentru dezvoltarea ciupercilor microscopice și a altor microorganisme care afectează calitatea aerului.

„Foarte multe mucegaiuri, ciuperci, acarieni, care se formează în construcție, materiale cancerigene.”

Prezența mucegaiului nu înseamnă doar pete inestetice pe pereți. Sporii eliberați în aer pot provoca reacții alergice, probleme respiratorii și agravarea unor afecțiuni existente, în special în cazul copiilor și persoanelor sensibile.

Un alt aspect ignorat de mulți proprietari este legat de calitatea aerului din interiorul locuinței.

Marius Șoflete explică faptul că o clădire foarte bine izolată termic, dar insuficient ventilată, poate acumula în timp substanțe nocive provenite din mobilier, pardoseli, vopsele, adezivi sau alte materiale folosite în amenajare.

„Lipsa ventilării, acumularea de emisii de compuș volatil.”

Aceste substanțe se pot concentra în interiorul locuinței și pot afecta sănătatea fără ca proprietarii să realizeze imediat cauza problemelor.

Specialistul oferă și un exemplu concret privind produsele utilizate frecvent în amenajările interioare.

„Dau un exemplu, ți-ai luat o mochetă foarte faină, mișto și ai avut câteva luni de zile tot degajă substanțe care încep să te irite.”

Deși multe dintre aceste produse respectă standardele în vigoare, anumite materiale pot emite pentru o perioadă îndelungată compuși organici volatili care afectează confortul și starea de sănătate.

În spațiile insuficient aerisite, concentrația acestor substanțe poate deveni semnificativă.

Potrivit lui Marius Șoflete, multe persoane nu fac legătura între simptomele pe care le resimt și mediul în care locuiesc.

În numeroase situații, oamenii caută explicații medicale complexe fără să ia în calcul faptul că problema ar putea fi generată chiar de locuința în care petrec cea mai mare parte a timpului.

Inginerul consideră că dezvoltatorii și cumpărătorii vor acorda în următorii ani tot mai multă atenție sănătății ocupanților.

Pe lângă eficiența energetică, vor deveni esențiale calitatea aerului, lumina naturală, sistemele de ventilație și materialele utilizate în construcții.

„De-aia multe secțiuni în acest an vor fi despre sănătate.”

Pentru cei care intenționează să cumpere o locuință, recomandarea specialiștilor este să nu se limiteze la aspectul estetic al apartamentului și să analizeze cu atenție toate elementele care influențează confortul și sănătatea pe termen lung. O locuință poate părea perfectă la prima vedere, însă adevărata calitate se vede abia după ce începi să trăiești în ea.