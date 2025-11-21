Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanța creării unui mediu favorabil pentru investițiile în România, atât pentru companiile românești, cât și pentru investitorii străini. În cadrul unei conferințe de presă, șeful Executivului a explicat că printre principalele preocupări se numără menținerea companiilor deja prezente în țară și atragerea unor noi investiții directe.

”Pentru România este important, pe de o parte, să atragă în continuare investiţii străine directe în România, să le menţină pe cele pe care le avem astăzi, să ne susţinem antreprenorii români şi să creăm condiţii, în genera, pentru ca toţi cei care sunt în România sau doresc să investească în România să poată să se dezvolte, să-şi atingă planurile de afaceri şi România să rămână o ţară pe agenda lor de investiţii”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă, despre planurile onor companii de relocare a activităţii în alte ţări.

Bolojan a precizat că, în discuțiile cu mari investitori, impozitul pe cifra de afaceri a fost semnalat ca un factor care limitează dezvoltarea afacerilor în România. În acest context, autoritățile analizează măsuri de ajustare a fiscalității și programe de sprijin pentru economie, urmând ca deciziile finale să fie luate până cel târziu în luna decembrie.

”Gândiţi-vă ce a însemnat componenta de tarife care a fost în această perioadă, ce perturbări a făcut în pieţe şi evident sunt lucrurile care, aşa cum am spus, depind de noi, de la stabilirea salarului minim, de la stabilirea unor taxe şi de impozite, de la regulile de autorizare, de la debirocratizare, de la digitalizare. Toate aceste aspecte sunt câte un factor după care o companie decide dacă investeşte în România sau nu”, a explicat el.

Premierul a mai evidențiat că atractivitatea investițiilor depinde de mai mulți factori, inclusiv de infrastructură, predictibilitatea legislativă, productivitatea și calificarea forței de muncă.

”În toate discuţiile pe care le-am avut cu mari investitori români, dar şi străini, acest impozit pe cifra de afaceri a fost reclamat ca unul care înhibă investiţiile şi în discuţiile pe care le avem în momentul de faţă la grupul de lucru de la Ministerul de Finanţe, la care participă reprezentanţi specialişti de la toate partidele, aspectele care ţin de programe de sprijin pentru economie, de reducerea acestui impozit, sunt pe agenda de lucru”, a anunţat premierul.

El a subliniat, de asemenea, că anumite elemente depind de deciziile interne, precum salariul minim, taxele și debirocratizarea, în timp ce altele sunt influențate de evoluțiile piețelor internaționale și de conjunctura economică globală.

Guvernul intenționează ca prin aceste măsuri să asigure un cadru stabil și predictibil pentru companii, astfel încât România să rămână o destinație atractivă pentru investiții pe termen lung.