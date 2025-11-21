Ilie Bolojan cere reorganizarea profundă a companiilor de stat
Ilie Bolojan a anunțat pregătirea unui program amplu de reformă pentru întreprinderile aflate în subordinea ministerelor și a AMEPIP, cu aplicare de la începutul anului viitor. Potrivit acestuia, statul nu mai poate tolera situația în care numeroase companii acumulează pierderi uriașe, nu prezintă planuri de redresare și continuă să consume resurse publice fără rezultate.
Premierul Ilie Bolojan a precizat că 27 de societăți de stat funcționează cu capitaluri proprii negative, au pierdut anul trecut aproximativ 1,2 miliarde de lei, iar datoriile istorice depășesc 5 miliarde de lei. Alte peste 80 de companii înregistrează întârzieri la plată care însumează 6,5 miliarde de lei, în timp ce subvențiile totale acordate de stat depășesc 8 miliarde de lei doar în 2024.
”Am identificat un pachet de companii unde atât de la nivel de ministere, de AMEPIP, trebuie să intervenim ca începând de la începutul anului viitor să punem în practică planuri care să le îmbunătățească activitatea.
Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care nu pot fi închise trebuie să-și reducă pierderile. Avem 27 de companii cu capitaluri proprii negative și pierderi de 1,2 mld anul trecut și acumulează din trecut peste 5 mld. Avem alte întreprinderi publice cu pierderi sistematice, cam 83 de companii au plăți restante de 6,5 mld lei. E nevoie să intervenim, ele beneficiază de subvenții importante – peste 8 mld lei în 2024”, arată acesta.
Situația companiilor de stat nu mai poate fi amânată
Oficialul subliniază că situația nu mai poate fi amânată: firmele care pot fi salvate vor primi planuri clare de restructurare, iar cele care nu au perspective reale vor fi închise. Există și numeroase societăți mici, aflate în conservare de ani întregi, care pot fi radiate fără efecte negative.
Bolojan a atras atenția și asupra conducerilor care nu și-au îndeplinit obligația legală de a prezenta planuri de redresare: „E greu de înțeles cum au fost tolerate astfel de situații. Anul viitor nu-l vom începe fără aceste documente.”
Listele cu societățile vizate au fost deja definite, iar responsabilitatea reorganizării va reveni fiecărui minister în parte, coordonarea fiind asigurată de un grup de lucru condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.
”Avem companii care trebuiau să prezinte planuri de redresare și nu le-au prezentat. E greu de gândit cum sunt tolerați. Nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare.
Avem societăți mai mici care nu mai desfășoară activități și care pot fi închise fără niciun fel de probleme.
Am stabilit aceste liste de companii, responsabilitatea va fi la fiecare minister și la un grup de lucru coordonate de vicepremierul Oana Gheorghiu”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.
