Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că adoptarea pachetului fiscal și a celui dedicat administrației reprezintă elementele centrale ale construcției bugetare pentru anul viitor

Șeful Guvernului a subliniat că România nu își mai poate permite întârzieri în fața obligațiilor asumate prin PNRR și a necesității de a reduce deficitul.

El a insistat că toate aceste măsuri trebuie privite ca parte a unui proces amplu de eficientizare a statului și de responsabilizare a administrațiilor locale și centrale.

Premierul a arătat că întârzierea celui de-al doilea pachet legislativ s-a datorat contestațiilor depuse la Curtea Constituțională, precum și deciziei CCR de a declara neconstituțional articolul referitor la testarea angajaților ANAF cu poligraful.

El a precizat că, în Parlament, nu au existat alte modificări și că Executivul consideră că întregul pachet va fi declarat constituțional. Mutarea termenului de judecată în 10 decembrie a fost catalogată drept un pas benefic, întrucât adoptarea legislației este esențială pentru transmiterea cererii de plată numărul 4 din PNRR, document ce stă la baza finanțărilor pentru anul viitor.

Un alt punct important îl reprezintă jalonul privind taxarea poluării, care introduce un discount de 20% pentru mașinile noi și o penalizare pentru vehiculele foarte vechi. Premierul a spus că adoptarea acestui jalon este o condiție pentru depunerea cererii de plată și că banii aferenți sunt vitali pentru investițiile din 2026.

Bolojan a menționat că, în trimestrul al treilea, statul a încasat cu aproape 10 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut, veniturile crescând atât din impozite și TVA – unde creșterea s-a situat la 15% – cât și din accize, în urcare cu 11%.

Contribuțiile la Casa de Sănătate au crescut cu 8%. În același timp, cheltuielile bugetare din luna octombrie au fost cu peste 500 de milioane de lei mai mici decât în 2024. Premierul a punctat însă că deficitul, estimat la 8,4% în acest an, nu poate fi corectat decât prin reducerea cheltuielilor, pentru a evita introducerea unor noi taxe.

Referindu-se la creșterea impozitului pe proprietate, premierul a spus că aceasta este prevăzută să intre în vigoare din august și că România avea, până acum, cele mai mici impozite la nivelul persoanelor fizice.

El a subliniat că aceste venituri constituie contribuții directe la dezvoltarea localităților – asfaltări, rețele de apă și gaz, investiții în spitale.

În contextul actual, Guvernul nu va mai putea transfera fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, motiv pentru care resursele suplimentare trebuie direcționate către cofinanțarea lucrărilor.

Ilie Bolojan a declarat și că pachetul pentru administrație nu se limitează la reducerea unor cheltuieli de personal, ci vizează creșterea capacității locale de bună guvernare și eficientizare. Premierul a afirmat că analiza sistemului administrativ arată că există loc de îmbunătățire la toate nivelurile și că posturile neperformante, cele care nu contribuie real la activitatea instituțiilor, nu ar mai trebui finanțate.

El a oferit exemplul reducerii cheltuielilor cu închirierea mașinilor la nivelul Guvernului, unde costurile lunare au fost diminuate de la 840 de milioane la o sumă de peste opt ori mai mică, prin reducerea flotei și renegocierea contractelor.

Premierul a mai spus că departamentele care nu accesează fonduri europene nu mai trebuie să primească sporuri dedicate, deoarece scopul sporurilor a fost pervertit, ajungând să dubleze salariile unor angajați. În opinia sa, anul 2026 trebuie privit ca un an în care statul își ajustează structura, astfel încât țintele bugetare să fie atinse fără sacrificii disproporționate pentru populație și fără creșteri de taxe.