România are a doua cea mai scumpă piață de carburanți din regiune. Numai Serbia aplică taxe mai mari

România se clasează a doua cea mai scumpă piață de carburanți din regiune, dacă excludem Ucraina, arată datele Oil Bulletin ale Comisiei Europene și informații din presa Serbiei și Republicii Moldova. Prețurile medii la benzină și motorină sunt apropiate de cele din Ungaria, fiind depășite doar de nivelul sârb.

Această poziționare ridicată a prețurilor este explicată în principal prin diferențele în regimurile fiscale dintre statele vecine și prin variațiile cursurilor de schimb. În cazul Moldovei, statutul de țară non-UE determină absența unor taxe și accize europene, ceea ce face ca prețurile să fie mai reduse.

Pentru Serbia, nivelul ridicat al prețurilor se datorează unei politici fiscale stricte aplicate sectorului energetic și proximității față de piețele mai dezvoltate, unde cetățenii vin să alimenteze, generând cerere suplimentară. În plus, Serbia importă tot țițeiul necesar și operează o singură rafinărie, ceea ce pune presiune suplimentară asupra costurilor.

Diferențele de preț dintre România și statele vecine nu se explică prin costul petrolului brut, ci mai degrabă prin politica fiscală. De exemplu, diferențele dintre România și Bulgaria se ridică la aproximativ 0,25 euro/litru la benzină și 0,33 euro/litru la motorină, scriu cei de la Economedia.

Taxele și accizele reprezintă cel mai important factor: peste 50% și până la 60% din prețul final plătit la pompă în România provine din impozite și TVA. România aplică accize la motorină printre cele mai ridicate din regiune, depășind semnificativ minimul european.

Două valuri de majorări fiscale din 2025 au accentuat această tendință, iar motorina a devenit adesea mai scumpă decât benzina. Această politică fiscală ridicată afectează competitivitatea transportatorilor români, care deseori preferă să alimenteze în țările vecine.

Bulgaria oferă cel mai mic preț la carburanți din Uniunea Europeană, aplicând accize minime conform legislației comunitare, ceea ce generează un decalaj major față de România.

Moldova, fiind non-UE, aplică un regim fiscal diferit, cu prețuri la benzină și motorină semnificativ mai reduse. Aceasta se datorează atât structurilor fiscale mai relaxate, cât și proximității față de sursele de aprovizionare din Est.

Prețurile din Ungaria sunt similare cu cele din România, ceea ce face ca diferențele să fie mai puțin vizibile. În acest context, alimentarea în Bulgaria și Moldova reprezintă o opțiune economică mai avantajoasă, în special pentru transportatori care operează pe rute internaționale.

Politica fiscală agresivă a României a condus la creșterea costului carburanților, ceea ce o situează printre țările cu cele mai ridicate prețuri din regiune. În prezent, însă, prețurile nu au eliminat România de pe principalele rute internaționale, cu excepția Bulgariei, unde carburantul este mult mai ieftin.

Pe de altă parte, Serbia se confruntă cu probleme legate de aprovizionare, deoarece singura rafinărie aparține Gazprom și este afectată de sancțiuni internaționale. Moldova nu este implicată semnificativ în fluxurile de transport internațional, astfel că prețul redus acolo are un impact limitat asupra rutelor majore.

Cea mai importantă rută rutieră regională este traseul dinspre Turcia, trecând prin Bulgaria și Serbia, cu alternativa de a continua prin România și Ungaria către Vest. Această rută rămâne competitivă, însă transportatorii trebuie să evalueze costurile carburanților din fiecare țară pentru a optimiza traseul.