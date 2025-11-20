Alexandru Nazare a explicat că eliminarea plafonării pentru consumatorii non-casnici a fost impusă de volumul uriaș al arieratelor. Ministrul a spus că statul a ajuns la datorii de 7–8 miliarde de lei către furnizori, ceea ce a făcut imposibilă continuarea schemei.

El a atras atenția că orice facilitate trebuie să fie și sustenabilă, iar sprijinul acordat în trecut a fost aplicat „orizontal”, fără să fie direcționat strict către persoanele vulnerabile.

„Eu pot să vă spun că nu prea am avut de ales în această privință, pentru că erau niște arierate uriașe. Bineînțeles (că statul este dator furnizorilor – n.red.). Discutam de arierate la nivelul a 7-8 miliarde lei. Una e să acorzi o facilitate și alta e, dacă ți-o permiți, dacă reușești, și bineînțeles targetată într-o zonă care să vizeze persoanele cu adevărat vulnerabile”, a declarat Alexandru Nazare, joi seară, la Digi24.

Nazare a adăugat că rectificarea bugetară a permis achitarea unei părți din datorii, dar sumele rămase sunt în continuare foarte mari și nu pot fi acoperite imediat. Ministrul a subliniat că eliminarea plafonării nu a fost opțională, ci o decizie necesară pentru stabilizarea pieței și evitarea acumulării de noi arierate.

Întrebat dacă planul de eliminare a plafonării prețului la gaze naturale rămâne valabil în martie 2026, ministrul nu a anunțat schimbări. El a reiterat că măsura actuală este prevăzută până la finalul lunii martie și că statul trebuie să găsească un echilibru între sprijinul acordat populației și costurile bugetare.

Pe 29 august, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că facturile la gaze nu vor crește în această iarnă. Plafonarea este reglementată prin OUG 6/2025, care stabilește termenul-limită de 31 martie 2026.

În schimb, plafonarea prețului la energie electrică pentru consumatorii non-casnici a fost eliminată la 1 iulie 2025. Ministrul Finanțelor a arătat că această măsură fusese deja devenită o „gaură bugetară” și nu mai era sustenabilă.

Comisia Europeană a transmis în 2024 un aviz motivat României privind restricțiile impuse producătorilor de gaze în stabilirea prețurilor angro. Executivul european consideră că obligația de a vinde o parte din producție la preț fix distorsionează piața.

Scrisoarea de punere în întârziere primită în 2024 și avizul din mai 2025 arată că măsurile naționale trebuie ajustate pentru a respecta Directiva 2009/73/CE privind piața internă a gazelor naturale. Bruxelles-ul avertizează că prețurile reglementate afectează semnalele de piață, descurajează investițiile și pot produce costuri suplimentare pentru consumatori pe termen lung.

Surse din Guvern au transmis în ultimele luni că evaluarea schemei de plafonare la gaze va depinde de evoluția prețurilor, de impactul bugetar și de discuțiile cu Comisia Europeană. Pentru moment, termenul rămâne 31 martie 2026, iar autoritățile trebuie să decidă dacă prelungesc sau nu măsura în funcție de contextul economic și de obligațiile asumate la nivel european.