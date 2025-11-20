Mecanismul de plafonare a prețului la gazele naturale, introdus pentru protecția consumatorilor, ar trebui să fie eliminat de la 1 aprilie 2026, susține Septimiu Stoica, președintele AGA al Bursei Române de Mărfuri. Oficialul atrage atenția că schema actuală, care include și mecanisme de compensare, a generat distorsionări semnificative pe piața energetică.

„La 1 aprilie 2026 este momentul ca piaţa de gaze naturale să iasă din tunelul acesta al măsurilor etatiste, al plafonărilor, al impozitărilor, al compensaţiilor, al taxărilor şi aşa mai departe – şi piaţa noastră liberă să fie din nou liberă şi nu pseudo-liberă. Măsura a fost luată pentru protecţia consumatorilor. Probabil că intenţia a fost bună, însă modul în care a fost ea făcută şi perioada în care s-a lungit au condus la distorsionări grave ale preţului, încât am ajuns, surprinzător, ca în loc să protejăm consumatorii din România, să înregistrăm pe piaţă preţurile cele mai mari la energie electrică, la gaze naturale, pentru că lucrurile acestea nu au fost făcute cu simţ şi cu ştiinţă economică. Sperăm ca 1 aprilie să nu fie o dată în care se reporneşte acest mecanism la fel cum a existat sau într-o formă deghizată, pentru că efectele perverse sunt mari”, a menţionat Septimiu Stoica, la „Forumul gazelor naturale – Industria – pilon strategic pentru PIB-ul României; Rolul gazelor naturale în asigurarea competitivităţii economiei”, organizat de publicaţia Financial Intelligence.

Potrivit lui Stoica, prelungirea acestei măsuri a avut efecte neașteptate, conducând la creșterea prețurilor atât pentru gaze naturale, cât și pentru energie electrică, în ciuda scopului inițial de protecție a consumatorilor.

Stoica a mai explicat că actualele condiții de piață au creat dificultăți majore pentru unii furnizori și agenți economici, unii fiind nevoiți să își reducă activitatea sau chiar să renunțe la ea. Lipsa competiției a dus la presiuni suplimentare asupra prețurilor, crescând rolul celor puțini jucători rămași activi.