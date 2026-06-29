Tot ce trebuie să știi despre transferul dosarului de pensie. Ce trebuie să faci dacă te muți în alt județ sau în altă țară

Schimbarea domiciliului, fie în alt județ, fie în alt stat, ridică întrebări importante despre pensie și continuitatea plăților. Procedurile pot părea complicate, însă există reguli clare stabilite de autorități, menite să asigure transferul dosarului de pensie și plata corectă a drepturilor. Iată cum funcționează aceste mecanisme, pas cu pas.

Pentru transferul dosarului de pensie într-un alt județ, trebuie să te adresezi casei de pensii din județul în care ai în prezent dosarul și să depui o cerere prin care soliciți mutarea plății pensiei. Împreună cu această cerere, este necesar să prezinți și o copie a actului de identitate care atestă noua adresă de domiciliu.

După depunerea solicitării, casa de pensii din județul în care se face transferul va verifica dosarul tău și punctajul mediu anual. În urma acestei verificări, va emite și va comunica decizia de pensie, iar ulterior va transmite informațiile necesare privind plata către sistemul central, astfel încât pensia să fie virată în contul bancar începând cu luna stabilită de casa de pensii care a efectuat transferul.

Pentru o perioadă de aproximativ trei luni după mutarea dosarului, plata pensiei se va face în continuare de către casa de pensii inițială, prin mandat poștal, la noua adresă. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), această etapă de verificare este necesară pentru a preveni eventualele erori în baza de date care ar putea afecta pe termen lung drepturile tale de pensie.

Dacă locuiești într-un alt stat membru, nu este necesar să te deplasezi în România pentru a depune cererea de pensionare. Aceasta se depune la instituția de asigurări sociale din țara în care ai reședința, iar această instituție se ocupă de transmiterea documentelor către instituția competentă din România.

Pentru a primi pensia în străinătate, este necesar să îți deschizi un cont bancar în țara de domiciliu. Nu este obligatoriu să alegi o anumită bancă, însă este bine de știut că unele bănci pot percepe comisioane mai mici pentru transferurile internaționale.

Ulterior, trebuie să transmiți casei de pensii la care ai dosarul datele necesare pentru efectuarea plății: numele și adresa ta completă, numele și adresa băncii, codul SWIFT/BIC, dacă este necesar, precum și numărul contului internațional. Aceste informații se trimit prin declarația de transfer în străinătate, împreună cu copia actului de identitate și documentul care confirmă detaliile bancare.

Documentele pot fi depuse personal de către titular, printr-o persoană împuternicită în baza unei procuri speciale, prin corespondență poștală la casa de pensii sau în format electronic, prin e-mail, la adresa oficială a instituției, disponibilă pe site-ul acesteia.

Începând din anul 2008, persoanele care beneficiază de pensie din România și care locuiesc în străinătate pot primi sumele cuvenite direct în țara de reședință. CNPP efectuează plata pensiilor prin intermediul Citibank Europe plc., sucursala din România, care asigură transferul către beneficiari.

Persoanele care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European beneficiază de pensie în conformitate cu regulile comunitare și cu legislația fiecărui stat în care au desfășurat activitate. Acestea pot solicita pensie în fiecare dintre țările în care au lucrat, iar vârsta de pensionare poate diferi de la un stat la altul, fiecare țară stabilind momentul acordării pensiei în funcție de propriile condiții legale.

Calculul pensiei se realizează proporțional cu perioada de muncă realizată în fiecare stat. Astfel, fiecare țară implicată în stabilirea drepturilor de pensie plătește partea corespunzătoare perioadei de asigurare realizate pe teritoriul său.

România aplică regulamentele Uniunii Europene privind pensiile comunitare începând cu data aderării, 1 ianuarie 2007. Aceste reguli stabilesc modul de coordonare a sistemelor de pensii între statele membre pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. Ulterior, din 1 mai 2010, au intrat în vigoare noi reglementări europene care au clarificat procedurile de calcul și de aplicare a pensiilor comunitare, asigurând astfel o evaluare corectă a perioadelor de muncă realizate în diferite state.