Retaileri importanți precum Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan, Mega Image și Penny au anunțat că unitățile lor nu vor fi deschise în prima zi de Crăciun, astfel încât angajații să petreacă sărbătoarea alături de familii.

Unică excepție semnalată în această perioadă este mall-ul AFI Cotroceni din București, care funcționează în 25 decembrie cu program special, între 14:00 și 22:00, iar magazinele din interior pot avea orare diferite în funcție de deciziile comercianților din centru.

Conform datelor publicate, pe 25 decembrie toate marile lanțuri de magazine vor fi închise, iar pe 26 decembrie magazinele revin treptat la program normal sau adaptat nevoilor clienților.

Pe 26 decembrie, majoritatea comercianților își vor relua activitatea în intervale obișnuite sau cu program extins față de ziua de sărbătoare, astfel încât cumpărătorii să poată achiziționa produse alimentare și bunuri de consum imediat după Crăciun.

Acest program special de sărbători reflectă tendința retailerilor de a-și ajusta orarele pentru a echilibra activitatea comercială cu dreptul angajaților la odihnă și timp petrecut cu familia, dar și pentru a regla fluxul de clienți într-una dintre cele mai aglomerate perioade de cumpărături din an.

Pentru magazinele de proximitate și unitățile independente, programul de funcționare poate varia în funcție de deciziile fiecărui comerciant. În unele localități, micile magazine de cartier pot fi deschise în intervale limitate pe 25 decembrie, în special în a doua parte a zilei, însă clienții sunt sfătuiți să verifice din timp orarul afișat la punctele de lucru.

Reprezentanții marilor lanțuri de retail recomandă consumatorilor să își planifice cumpărăturile din timp, având în vedere închiderea generalizată a magazinelor în prima zi de Crăciun. Produsele de strictă necesitate, alimentele perisabile și articolele pentru mesele festive sunt cele mai căutate în zilele premergătoare sărbătorii, ceea ce determină aglomerație în unitățile comerciale.

În zilele următoare Crăciunului, activitatea comercială revine treptat la normal, iar unele hipermarketuri pot introduce promoții sau campanii speciale de sezon.