Mădălin Bondalici subliniază că Poșta Română își menține angajamentul ferm de a sprijini seniorii țării, recunoscând importanța lor în comunitate și rolul esențial al companiei în viața acestora.

Cu o istorie de 163 de ani, Poșta Română rămâne singura companie de curierat și servicii poștale din țară care ajunge în toate zonele, indiferent de gradul de accesibilitate. De-a lungul timpului, instituția a demonstrat profesionalism și a pus pe primul plan relația cu clienții, în mod special cu persoanele în vârstă. Compania se declară dedicată să ofere sprijin prin servicii accesibile și prin interacțiunea umană care, în numeroase situații, are un impact semnificativ asupra celor care depind de aceste servicii.

„Poșta Română își reafirmă angajamentul ferm de a continua să îi sprijine pe seniorii României, recunoscând rolul esențial pe care aceștia îl au în comunitate. Cu o istorie de 163 de ani, Poșta Română rămâne singura companie de curierat și servicii poștale din România care ajunge în toate colțurile țării, dovedind constant profesionalism și punând pe primul loc grija față de clienții săi, în special față de seniori. Suntem permanent dedicați să le oferim acestora sprijinul de care au nevoie, atât prin servicii poștale accesibile, cât și prin interacțiunea umană, atât de importantă în numeroase situații. Reamintesc, totodată, faptul că Poșta Română este o societate comercială care activează pe o piață concurențială și se autofinanțează exclusiv din relațiile comerciale cu clienții săi”, a transmis, potrivit unui comunicat.

În același timp, reprezentantul Consiliului de Administrație amintește faptul că Poșta Română este o societate comercială care operează pe o piață concurențială, funcționând exclusiv pe baza relațiilor comerciale cu clienții săi. Indiferent de natura contractelor aflate în derulare, fie că este vorba despre activități strict economice sau de acțiuni cu componentă socială, compania continuă să își îndeplinească obligațiile cu profesionalism și seriozitate.

Mădălin Bondalici își exprimă sprijinul total pentru actuala conducere a Poștei Române, apreciind direcția economică pozitivă înregistrată în ultimii ani. El consideră esențiale toate măsurile adoptate pentru modernizarea instituției, pentru digitalizare și pentru procesul de retehnologizare, toate având ca scop consolidarea poziției Poștei Române în topul companiilor naționale.