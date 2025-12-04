Anul 2025 marchează trecerea Poștei Române de la planificare la execuție concretă. Compania se concentrează pe trei direcții fundamentale: investiții majore, retehnologizare accelerată și o identitate vizuală nouă, construind un model operațional performant, aliniat la standardele europene în curierat, logistică și servicii integrate.

Modernizarea nu mai este un concept de viitor, ci o realitate operațională etapizată, cu impact direct asupra calității serviciilor, competitivității și încrederii clienților.

Un element central al modernizării îl constituie achiziția a 80 de autoutilitare moderne, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, menite să eficientizeze fluxurile logistice la nivel național.

Noile vehicule sunt proiectate pentru a optimiza rutele de transport, a reduce timpii de livrare, a crește volumul zilnic de expedieri și a diminua consumul de resurse și costurile operaționale. Flota poartă denumirea ZOR, simbol al noului serviciu de curierat al Poștei Române și expresia schimbării de mentalitate: rapiditate, fiabilitate și predictibilitate.

Programul de modernizare va continua printr-un nou val de investiții în autocamioane și remorci, consolidând capacitatea de transport la nivel național și întărind poziția Poștei Române ca operator logistic modern și competitiv.

„Modernizarea Poștei Române nu înseamnă doar achiziții de echipamente sau schimbări de imagine. Înseamnă o transformare profundă de mentalitate, de procese, de viziune și de raportare la piață. Am spus încă de la început că obiectivul nostru este să repoziționăm Poșta Română ca un jucător major în curieratul modern, capabil să concureze de la egal la egal cu orice operator privat. Astăzi nu mai vorbim despre planuri, ci despre rezultate concrete. Această flotă de 80 de autovehicule este mai mult decât o investiție logistică: este un instrument de dezvoltare economică, un motor de eficiență și un semnal clar că Poșta Română a intrat într-o nouă etapă. Ținta noastră este clară: vrem o Poștă Română rapidă, eficientă, conectată și relevantă pentru fiecare român, indiferent unde trăiește – în marile orașe sau în cele mai îndepărtate comunități”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

„Suntem mândri că am reușit să livrăm către Poşta Română o flotă modernă, adaptată perfect nevoilor sale operaţionale. Prin soluțiile noastre integrate -vehicule fiabile, finanţare flexibilă şi servicii complete-demonsträm angajamentul Renault de a fi un partener de încredere pe termen lung. Această colaborare confirmă capacitatea noastră de a răspunde provocărilor și de a susține performanța clienților noştri în fiecare etapă” a menționat Istvan Lőrinczi, director vânzări speciale Renault Commercial Roumanie.

Un alt element central al modernizării Poștei Române este lansarea primului oficiu poștal modular – ghișeu universal. Această soluție inovatoare permite extinderea rapidă a serviciilor poștale în zone unde infrastructura tradițională este limitată.

Noile module pot fi amplasate cu ușurință, sunt scalabile, facilitează digitalizarea fluxurilor de lucru și oferă acces la servicii esențiale într-un format modern, eficient și sigur, aducând Poșta Română mai aproape de nevoile cetățenilor.

Prin modernizarea flotei și introducerea oficiilor modulare – ghișee universale, Poșta Română își optimizează operațiunile și generează valoare economică concretă: reduce costurile logistice, crește viteza și capacitatea de livrare, sprijină dezvoltarea comerțului electronic și contribuie la dinamizarea pieței de servicii poștale și curierat din România. Această transformare strategică întărește poziția Poștei Române ca actor economic relevant și ca infrastructură logistică de încredere la nivel național.