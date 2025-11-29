Pentru luna decembrie, pensiile vor fi distribuite în intervalul standard, conform declarațiilor Mariei Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași. Procesul de plată prin Poșta Română va avea loc între 1 și 15 decembrie, iar pensionarii care primesc banii direct în conturi bancare îi vor avea disponibili începând cu 12 decembrie.

Totuși, pentru că 1 decembrie este zi liberă națională și subunitățile Poștei Române vor fi închise, distribuirea efectivă a pensiilor va începe abia marți, 2 decembrie. Această ajustare a calendarului afectează doar data de începere a plăților prin poștă, fără a modifica suma sau graficul general al lunii.

La nivelul județului Iași, în primele zile ale lunii decembrie erau în plată 158.098 de pensionari. Dintre aceștia, 96.329 primesc pensia direct în conturi, iar restul beneficiază de livrarea prin intermediul poștașilor, transmite ziaruldeiasi.ro.

Conform datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, pensia medie în județul Iași a fost, în luna octombrie, de 2.685 de lei, ușor sub media națională. Tot în luna octombrie, suma totală plătită pentru 150.627 de beneficiari a fost de aproximativ 404,4 milioane lei.

La nivel național, luna octombrie 2025 a înregistrat plata a peste 12,88 miliarde lei către 4.573.323 de pensionari, conform datelor CNPP.

Pensia medie în România a fost de 2.817 lei, aproape identică cu cea din luna septembrie, când s-a înregistrat 2.816 lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea medie a fost de aproximativ 25 de lei.

Cea mai numeroasă categorie de beneficiari rămâne cea a pensionarilor pentru limită de vârstă, cu 3,66 milioane de persoane. Pensia medie pentru acest segment a ajuns în luna octombrie la 3.162 lei.

Datele arată, de asemenea, o diferență de gen semnificativă: femeile primesc pensii medii mai mici decât bărbații, respectiv 2.607 lei, cu peste 550 de lei mai puțin decât pensia medie a bărbaților.

Un capitol distinct îl reprezintă pensionarii care au activat în agricultură. În județul Iași, 421.429 de persoane din acest segment primesc pensii medii de 595 lei, unul dintre cele mai scăzute niveluri din sistem. Acești beneficiari beneficiază de completări de la bugetul de stat pentru a ajunge la pensia minimă stabilită pentru 2025, de 1.281 lei.

În contrast, pensia anticipată rămâne printre categoriile cu venituri mai ridicate. La nivel național, 2.552 de persoane încadrați în această schemă au încasat, în medie, 3.656 lei în luna octombrie. Pentru pensia anticipată parțială, numărul beneficiarilor a fost de 69.543, cu o pensie medie de 2.620 lei.

Deși poate părea contraintuitiv, pensia anticipată poate fi mai mare decât cea pentru limită de vârstă.

Șefa CJP Iași spune că pensia anticipată nu este penalizată dacă persoana a depășit stagiul complet de cotizare. În județul Iași, cei care s-au pensionat anticipat în 2024 aveau în medie cu opt ani peste stagiul complet, ceea ce a determinat o pensie medie de 3.333 lei, față de 2.597 lei pentru limită de vârstă.

În același timp, pensionarii de invaliditate constituie una dintre categoriile cele mai vulnerabile. La nivel național, 399.787 de persoane încadrate la invaliditate au primit, în medie, 1.102 lei.

Diferențele depind de gradul de invaliditate: pentru gradul I pensia medie a fost de 964 lei, pentru gradul II de 1.207 lei, iar pentru gradul III de 1.046 lei. Pensia de urmaș, primită de 437.332 de persoane, a fost de 1.518 lei, menținându-se la același nivel față de luna precedentă.

Sistemul public mai include și ajutoarele sociale sau indemnizațiile speciale. În luna octombrie, ajutorul social a fost acordat pentru 98 de beneficiari, cu o medie de 540 lei. Indemnizațiile I.O.V.R. pentru revoluționari au însumat 87.504 lei, distribuite către 319 persoane, media lunară fiind de 274 lei.

Aceste date arată o diversitate semnificativă a veniturilor pensionarilor și reflectă modul în care diferitele tipuri de pensii și completări bugetare influențează nivelul de trai al acestora.