Luna decembrie aduce vești importante pentru pensionari: atât plata pensiilor, cât și distribuirea sprijinului de 800 de lei, așa cum prevede legea, se apropie rapid.

Beneficiarii care primesc pensia prin Poșta Română vor începe să primească banii acasă începând cu 2 decembrie 2025, imediat după sărbătoarea Zilei Naționale a României. Distribuirea la domiciliu se va desfășura pe parcursul perioadei 2–13 decembrie 2025, astfel încât toți pensionarii să poată intra în posesia drepturilor lunare.

Cei care au ales să primească pensia pe card vor vedea banii virați în cont în 12 decembrie 2025 (vineri). În majoritatea cazurilor, sumele vor fi disponibile în conturi cel târziu în ziua următoare, 13 decembrie. În prezent, aproximativ 2,5 milioane de români au optat pentru această metodă de plată.

Pentru pensionarii care nu sunt găsiți acasă, banii pot fi ridicați de la oficiul poștal în termen de 2 zile lucrătoare. În cazul în care pensia nu este ridicată, aceasta se întoarce la casa teritorială de pensii.

„Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de card, în situația în care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. Începând cu drepturile aferente lunii martie 2021, taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale de sector pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii. Aceste documente de informare pot fi transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor interesate – beneficiari sau împuterniciții acestora. După expirarea celor 24 de luni, documentele de informare vor fi transmise către casele teritoriale de pensii”, mai transmite CNPP.

Tot în decembrie 2025, va fi achitată și a doua tranșă a sprijinului de 800 de lei, care va fi virată odată cu pensia de bază, respectiv 400 de lei suplimentari pentru fiecare beneficiar eligibil.

Documentele de informare privind plățile (taloanele mov) se păstrează la sediul oficiului poștal până la sfârșitul lunii pentru cei care nu au fost găsiți acasă. Din martie 2021, aceste documente sunt arhivate timp de 24 de luni la oficiile poștale și pot fi transmise la cerere beneficiarilor sau împuterniciților acestora. După această perioadă, ele sunt returnate caselor teritoriale de pensii.

Pentru pensionari, este recomandat să verifice dacă banii au fost virați în cont și, dacă nu sunt acasă la vizita poștașului, să ridice pensia din timp de la oficiul poștal pentru a evita întârzierile.