În proiectul prezentat pentru preluarea președinției CSM, Liviu Odagiu accentuează că un „statut corespunzător” pentru magistrați presupune „un cadru normativ consolidat care să permită magistraţilor să-şi îndeplinească îndatoririle fără niciun fel de ingerinţe în activitatea acestora”, dar și ca acest statut să fie respectat de toate instituțiile statului.

El anunță că „în anul 2026 să asigur continuitatea necesară în eforturile Consiliului Superior al Magistraturii de a proteja independenţa justiţiei, în toate componentele sale”, insistând asupra importanței elementelor ce țin de independența financiară, intens contestate în spațiul public în ultimii ani.

Magistratul avertizează că anul 2025 a fost marcat de „apogeul atacurilor îndreptate împotriva justiţiei”, în special pe tema pensiilor de serviciu, manipulându-se percepția publică astfel încât judecătorii și procurorii să fie prezentați drept responsabili pentru problemele bugetare ale statului.

Potrivit lui Odagiu, sistemul judiciar a fost ținta unor „manifestări explicite de ostilitate” venite din zona politică, ceea ce a dus la scăderea încrederii publice în actul de justiție.

În acest context, CSM ar trebui, în opinia sa, să acționeze hotărât pentru a apăra independența financiară a magistraturii, iar orice modificare legislativă privind salarizarea sau pensiile trebuie să pornească de la consultarea reală a Consiliului.

„Fără implicarea reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, orice construcţie normativă […] ar fi lipsită de legitimitate şi ar reprezenta un afront major la adresa principiului cooperării loiale între autorităţile publice”, subliniază el.

În contextul intenției Guvernului de a elabora un nou cadru de salarizare, Odagiu consideră că este esențial să fie analizată adoptarea unei legi distincte de salarizare pentru personalul din justiție, în conformitate cu prevederile legii 303/2022.

El argumentează că nivelul de salarizare trebuie să reflecte responsabilitățile și restricțiile din profesie, afirmând că „pentru ca independenţa judecătorilor şi procurorilor să fie una reală […] noul act normativ ar trebui să stabilească un nivel de salarizare […] corespunzător importanţei, responsabilităţii, riscurilor şi interdicţiilor pe care le implică exercitarea acestor funcţii”.

Magistratul arată că orice discuție privind pensiile de serviciu trebuie să includă reprezentanții CSM, pentru a asigura respectarea principiului independenței justiției și menținerea stabilității statutului magistraților.

Totodată, el subliniază nevoia unei schimbări de strategie în comunicare.

„Este necesară translaţia de la comunicarea reactivă la comunicarea proactivă”, astfel încât mesajele populiste care afectează imaginea justiției să nu mai fie ușor acceptate de public.

Liviu Odagiu atrage atenția asupra stării avansate de degradare a multor sedii de instanțe și parchete. „Starea neconformă a sediilor afectează nu doar activitatea instanţei, dar şi imaginea justiţiei”, subliniază el, menționând lipsa spațiilor adecvate, echipamente IT uzate și resurse materiale insuficiente.

El reafirmă că independența financiară include și asigurarea unor condiții materiale decente pentru funcționarea sistemului judiciar, iar CSM va solicita suplimentarea fondurilor necesare.

„Nevoile sistemului judiciar trebuie să fie corect înţelese de către factorii decidenţi, iar măsurile necesare să fie adoptate cu celeritate”, punctează viitorul președinte al Consiliului.

Odagiu pledează pentru elaborarea unei „Strategii de consolidare a infrastructurii instanţelor”, care să vizeze nu doar investiții în sedii noi, ci și dezvoltarea unui sistem eficient de management electronic al documentelor. Obiectivul ar fi modernizarea arhivelor și, în timp, diminuarea utilizării dosarelor pe hârtie.