Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un aviz negativ în legătură cu proiectul de lege care vizează reducerea pensiilor speciale ale magistraților și creșterea vârstei de pensionare. Documentul emis de CSM are caracter consultativ, ceea ce înseamnă că Guvernul poate decide, în continuare, să își asume răspunderea în Parlament pentru adoptarea proiectului.

Această procedură ar permite Executivului să treacă legea prin Parlament fără dezbatere amplă, dacă va decide să își asume răspunderea. Proiectul Guvernului Bolojan a fost motivat de necesitatea alinierii sistemului de pensii speciale la principiile echității și sustenabilității bugetare.

Rămâne însă incert viitorul celor aproximativ 230 de milioane de euro care ar putea fi blocați de Comisia Europeană în cazul în care România nu va respecta obiectivele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Negocierile pe acest subiect sunt programate pentru vineri, data-limită până la care Executivul trebuie să clarifice situația măsurilor propuse.

Într-un răspuns oferit pentru Digi24, Comisia Europeană a precizat că va analiza măsurile implementate de România după termenul-limită de vineri și va decide dacă obiectivele prevăzute în PNRR au fost îndeplinite.

Această evaluare va avea un impact direct asupra deblocării fondurilor europene și va determina dacă Guvernul poate continua fără ajustări suplimentare la proiectul privind pensiile magistraților. Obiectivele PNRR includ reforme în domeniul fiscal și al pensiilor, considerate esențiale pentru stabilitatea economică și pentru respectarea angajamentelor internaționale.

În comunicatul său, Comisia Europeană a subliniat că analiza va fi realizată strict pe baza datelor și măsurilor concrete implementate de autoritățile române. Aceasta înseamnă că orice modificare sau întârziere în adoptarea actului normativ poate influența decizia finală privind fondurile europene.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că avizul negativ al CSM va fi transmis oficial Executivului abia vineri. Ea a explicat că, cel mai probabil, ședința extraordinară a Guvernului va avea loc vineri, pentru demararea procedurii de angajare a răspunderii pe acest proiect.

Această măsură ar permite Guvernului să aprobe legea fără trecerea printr-o procedură legislativă completă, economisind timp și evitând blocaje parlamentare. Dogioiu a precizat că obiectivul Executivului este să asigure respectarea angajamentelor asumate în PNRR și să mențină stabilitatea bugetară în domeniul pensiilor.

Guvernul se confruntă însă cu un calendar strâns, având în vedere termenul-limită impus de Comisia Europeană și presiunea de a obține fondurile europene blocate. Decizia finală va influența nu doar politica de pensii, ci și credibilitatea României în raport cu instituțiile europene.