Purtătorul de cuvânt al Guvernului a oferit clarificări după ședința de joi, referitoare la hotărârea prin care se alocă fonduri pentru ca vestimentația magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție să fie asigurată gratuit din bugetul Executivului, începând cu anul 2026.

Dogioiu a explicat că fondurile necesare sunt deja incluse în bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar măsura urmează să fie pusă în aplicare în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii. Potrivit acesteia, pentru perioada 2027–2028 sunt prevăzute cheltuieli de aproximativ 368.000 de lei pentru acoperirea costurilor ținutelor destinate judecătorilor, magistraților, asistenților și grefierilor instanței supreme.

”În primul rând este vorba despre fonduri prevăzute deja în bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Implementarea măsurii se va face în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii. Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei pentru asigurarea ţinutei judecătorilor, magistraţiilor, asistenţilor şi grefierilor de la Înalta Curte, pentru perioada 2027-2028”, a spus Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că legislația aflată deja în vigoare prevede tipul de vestimentație pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.

”Nu era stabilită ţinuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a magistraţiilor, asistenţi şi a grefierilor de şedinţă din această instanţă. De aceea a fost adoptată această hotărâre. Nu aveau o ţinută standard, care iată acum a fost adoptată. Decontarea, asta se va face din bugetul Înaltei Curţii”, a arătat Ioana Dogioiu.

