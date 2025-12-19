Preşedintele Nicuşor Dan a explicat vineri dimineaţă că, în cazul numirii şefului sau şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are niciun rol, procesul fiind realizat de CSM printr-un concurs, la care anul acesta a existat un singur candidat, iar preşedintele acţionând doar ca spectator. Declaraţia a fost făcută ca răspuns la întrebarea dacă va aborda la întâlnirea de luni cu magistraţii şi tema echilibrării relaţiei dintre preşedinte şi numirea înalţilor magistraţi.

”În numirea şefului / sefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol. Adică este o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat vineri dimineaţă preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă la discuţia cu magistraţii de luni va deschide şi discuţia despre modul în care se poate echilibra relaţia dintre preşedinte şi numirea înalţilor magistraţi.

Nicuşor Dan a convocat magistraţii la Cotroceni luni, 22 decembrie, pentru o discuţie „fără limită de timp” privind problemele din justiţie evidenţiate de documentarul Recorder. Printre subiectele abordate se numără detaşarea şi transferul judecătorilor şi impactul acestora asupra activităţii în completurile de judecată, percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, precum şi libertatea de exprimare a acestora.

Preşedintele a solicitat prezentarea de documente, asumate sau neasumate, care să susţină problemele semnalate, menţionând că le va analiza împreună cu consilierii până la întâlnire. El a precizat că a primit numeroase materiale, iar analiza acestora va dura aproximativ două-trei luni, adăugând că se va exprima public dacă vor fi constatate vinovăţii.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a pus la dispoziţie un chestionar online, care poate fi completat până în preziua întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, având ca scop consultarea privind problemele actuale din sistemul judiciar.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, înainte de plecarea la summitul de la Helsinki, într-o postare pe Facebook, că va lua cu el „îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei”, pe care le susţine personal. El a subliniat că, în cadrul atribuţiilor constituţionale, va acţiona pentru „apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept”.

”Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. (…). Statul de drept nu este negociabil”, spunea Nicuşor Dan.

Anterior, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că situaţia este „foarte serioasă” după ce sute de magistraţi au semnat un document care semnala nereguli în sistemul judiciar, subliniind că aceste semnale indică probleme de integritate în justiţie.

Miercuri, el a menţionat că, în opinia sa, principalele probleme se regăsesc la Inspecţia Judiciară şi în modul de promovare în sistemul judiciar, adăugând însă că aceste aspecte trebuie dovedite.

În context, mii de oameni au protestat zile la rând în Bucureşti şi în alte oraşe, ca reacţie la dezvăluirile privind justiţia din ancheta Recorder. Documentarul, intitulat „Justiţie capturată”, analizează starea sistemului judiciar din România, explicând mecanismele prin care acesta, pilon esenţial al democraţiei, a ajuns sub influenţa unui grup de interese format din magistraţi şi politicieni, iar jurnaliştii califică mărturiile celor din interior drept „de o gravitate fără precedent”.