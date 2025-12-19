Acordul, despre care liderii au susţinut că va acoperi necesităţile militare şi economice ale Ucrainei pentru următorii doi ani, a fost finalizat după peste o zi de negocieri în cadrul summitului de la Bruxelles.

”Ne-am angajat, am livrat”, a scris şeful UE, Antonio Costa, pe X, când a anunţat acordul de acordare a unui împrumut garantat de bugetul comun al blocului.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat pe lideri să recurgă la cele 200 de miliarde de euro provenite din activele ruseşti îngheţate, însă Belgia, statul în care se află cea mai mare parte a fondurilor, a solicitat garanţii privind împărţirea responsabilităţii, cerinţă considerată excesivă de alte ţări.

Separat, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a afirmat că reluarea dialogului cu preşedintele rus Vladimir Putin ar putea fi „utilă” pentru Europa.

”Cred că este în interesul nostru, al europenilor şi al ucrainenilor, să găsim cadrul potrivit pentru a relua această discuţie”, a spus el, adăugând că europenii ar trebui să găsească mijloacele pentru a face acest lucru ”în următoarele săptămâni”.

Liderii UE au ales varianta acordării unui împrumut Ucrainei pentru a evita tensiuni şi divizări interne, menţinând unitatea blocului comunitar, potrivit premierului belgian Bart De Wever. Decizia vine în contextul în care Ucraina se apropie de o criză severă de lichidităţi, iar sprijinul financiar este esenţial pentru susţinerea efortului militar şi economic.

UE estimează că Kievul are nevoie de fonduri suplimentare semnificative în următorii doi ani, iar liderii europeni consideră că acordul transmite un semnal politic ferm către Moscova. Măsura oferă Ucrainei un sprijin vital, în paralel cu intensificarea eforturilor diplomatice internaţionale pentru identificarea unei soluţii de pace.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri dimineaţă că liderii europeni au convenit ca Uniunea Europeană să contracteze un împrumut de 90 de miliarde de euro de la băncile comerciale pentru sprijinirea Ucrainei, urmând ca suma să fie returnată de statul aflat în război după încheierea conflictului. Dobânzile vor fi acoperite din bugetul UE, în ciuda rezervelor exprimate de Ungaria, Slovacia şi Cehia, pe care şeful statului le-a descris drept mai degrabă o poziţionare politică.

”Uniunea împrumută 90 de miliarde de euro îi dă Ucrainei ca împrumut. Şi, după cum ştiţi, Uniunea a blocat deja activele ruseşti şi activele blocate ruseşi sunt parte din garanţia pentru acest împrumut. Pe scurt, asta a fost concluzia summit-ului”, a declarant, vineri dimineaţă, preşedintele Nicuşor Dan, după participarea la reuniunea Consiliului European.

Acesta a spus că ”este un împrumut pe care îl ia Uniunea, pe care după aceea îl împrimută la rândul său Ucrainei”.

”Ucraina va rambursa când se va termina războiul şi dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite de asemenea din bugetul Uniunii (…) Este vorba de un împrumunt al Uniunii, a fost nevoie de unanimitate care a fost obţinută. Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la contribuţia lor la dobânzile care, aşa cum am spus, vor fi plătite din bugetul unui. Cele trei ţări fiind Ungaria, Slovacia, Cehia”, a mai declarant preşedintele.

A subliniat că problema are mai degrabă caracter politic decât tehnic, deoarece, fiind vorba despre un împrumut al Uniunii, cele trei state contribuie deja la bugetul UE.

”Asta este mai degrabă o poziţionare politică pentru că, aşa cum am spus, împrumutul, însemnând şi garanţiile şi dobânzile, este al bugetului Uniunii, la care toate cele 27 de state contribuie. Deci e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, a explicat preşedintele.

El a explicat că soluţia convenită de liderii europeni prevede ca Uniunea să contracteze un împrumut de 90 de miliarde de euro de la băncile comerciale şi să îi transfere această sumă Ucrainei.