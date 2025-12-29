Curtea Constituțională a României (CCR) reia luni, de la ora 10:00, discuțiile despre sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind noul proiect al Guvernului Bolojan pentru schimbarea pensiilor magistraților.

Decizia a fost amânată de două ori. Ultima amânare a avut loc duminică, deoarece nu a fost cvorum. Patru judecători numiți de PSD au plecat din sală în timpul ședinței și nu s-au mai întors. Fără ei, nu s-a mai atins numărul minim de judecători necesar pentru luarea unei decizii.

Surse politice spun că acești judecători vor ca dezbaterea să fie reluată după 15 ianuarie. Motivul ar fi că nu există suficiente voturi pentru a opri reforma pensiilor. Strategia lor ar fi să tragă de timp, sperând că Guvernul va cădea sau că se va schimba majoritatea din Curte.

Gestul este considerat fără precedent, deoarece este prima dată când judecători CCR părăsesc intenționat sala pentru a bloca ședința.

Noul proiect al Guvernului prevede:

pensionare treptată la vârsta de 65 de ani;

pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ proiectului. Judecătorii și procurorii vor pensii apropiate de ultimul salariu, dar premierul Ilie Bolojan susține limita de 70%.

Primul proiect de reformă a fost declarat neconstituțional pe 20 octombrie, pentru că Guvernul nu ceruse la timp avizul CSM, chiar dacă acesta este doar consultativ. La începutul lui decembrie, Înalta Curte a decis în unanimitate să sesizeze din nou Curtea Constituțională. Toți cei 102 judecători prezenți la ședința convocată de șefa ICCJ, Lia Savonea, au votat pentru trimiterea proiectului la CCR.

Înalta Curte spune că noua lege îi dezavantajează pe magistrați față de alte categorii care au pensii speciale. Potrivit instanței, legea afectează grav independența justiției, practic desființează pensiile de serviciu ale magistraților și nu respectă regulile stabilite de instanțele europene (CJUE și CEDO) și de Curtea Constituțională.

Judecătorii spun că legea folosește termeni neclari, are lipsuri și este greu de înțeles, ceea ce nu este acceptabil într-un stat de drept. În practică, pentru magistrații care nu sunt încă pensionați, pensia ar fi redusă foarte mult sau chiar eliminată. Pentru viitoarele generații, pensia ar putea ajunge mai mică decât cea din sistemul public obișnuit.

Înalta Curte susține că aceste schimbări încalcă decizii clare ale CCR, CJUE și CEDO, care spun că pensiile magistraților sunt legate de independența justiției. Prin ignorarea acestor decizii, legea ar încălca Constituția.

Judecătorii mai spun că legea creează un tratament nedrept și discriminatoriu, pentru că magistrații sunt tratați mai prost decât alte categorii profesionale aflate în situații similare, care beneficiază tot de pensii speciale.

În plus, Înalta Curte atrage atenția că proiectul de lege nu explică, pe baza unor cifre clare, ce impact financiar ar avea noile reguli. Potrivit datelor prezentate de ICCJ:

Din peste 200.000 de persoane cu pensii de serviciu, aproximativ 90% sunt din sistemul de apărare și ordine publică (militari, polițiști, jandarmi, servicii secrete etc.).

Magistrații și celelalte categorii reprezintă puțin peste 10.000 de persoane.

Pentru toate pensiile speciale, cu excepția celor militare, bugetul este de aproximativ 2,2 miliarde de lei.

Doar pensiile militare au costat în 2024 peste 14 miliarde de lei.

Înalta Curte spune că motivele prezentate de Guvern nu sunt bazate pe date reale, ci mai degrabă pe un mesaj public care nu reflectă situația financiară adevărată și care vizează doar magistrații.