Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa USR, acuzând formațiunea că încearcă să „captureze” vârful sistemului judiciar din România.

Într-un interviu exclusiv pentru România TV, Victor Ponta a afirmat că scopul real al USR nu este rezolvarea problemelor cetățenilor, ci exercitarea controlului politic asupra Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), prin metode comparabile cu cele folosite de Partidul Comunist Român în 1945. Fostul premier a descris un sistem judiciar copleșit de milioane de dosare și afectat de abuzuri, menționând chiar cazul cumnatului său, care, deși a decedat, încă nu a primit o soluție în dosar.

„E pe față deja. Justiția din România, adică 3,4 milioane de dosare, adică cel puțin 6,8 milioane de părți, nu merge bine. Dosarele durează ani de zile, pierzi cu dreptatea în mână, se întâmplă abuzuri îngrozitoare, am stat opt ani în judecată degeaba, am dat în judecată procurorul, mi-au respins totul, pe principiul „corb la corb nu scoate ochii”. Mi-au arestat cumnatul, a murit, nu i-au dat soluție la doi ani de la deces”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Victor Ponta susține că reformele promise de Guvern reprezintă doar un paravan pentru preluarea pârghiilor de putere capabile să doboare guverne sau să elimine adversari politici, amintind și de dosarul care a condus la demisia sa.

„Nu vor să le trateze nici cei care sunt acum nici cei care îi atacă. Singurul lucru pe care l-au vrut este să aibă controlul pe președinta Înaltei Curți și pe șeful DNA. Pe mine m-a dat jos din funcția de premier în care m-au votat 60% din români Koveși, cu un dosar inventat. A durat opt ani de zile ca să spună opt judecători că sunt nevinovat. Deci acest atac este unul pentru a prelua puterea ca PCR în anii 45 pe două chestiuni esențiale pe care nu le stăpânesc: ÎCCJ și DNA. Nu dau doi bani pe procese, probleme, judecăți strâmbe, oameni care suferă, nu a vorbit nimeni despre ei și nu dau doi bani pe ei”, a explicat fostul premier.

Conform lui Ponta, obiectivul final este instaurarea unui sistem de teroare judiciară care să controleze clasa politică, neglijând complet nevoia cetățenilor pentru o justiție rapidă și corectă.

„Nu au spus să facă o reformă pentru ca omul cel mai amărât să i se facă dreptate în două luni. Îi interesează ca pe vremea lui Koveși să facă dosare, să meargă la un judecător care să țină la acest lucru, ca să tremure hainele pe liderii PSD, PNL, UDMR. Ciocul mic, tăceți din gură”, a tunat Ponta.

Victor Ponta a sugerat o soluție simplă pentru problema pensionării magistraților, care ar fi putut preveni blocajele, dacă intențiile ar fi fost oneste.

„Categoric trebuie să iasă judecătorii și procurorii la pensie la 65 de ani, nimeni nu este împotrivă. Domnule, că se schimbă judecătorii și că se amână dosarele. Păi e foarte simplu, azi în ședința de guvern spui că niciun judecător nu mai este promovat, nu pleacă la pensie, nu se transferă la altă instanță, până nu termină dosarele aflate în lucru. Faci acest lucru după ce termini dosarele, într-o lună două. Pe ei nu-i interesează asta, ei vor să aibă puterea ca să schimbe ei judecătorii și procurorii. În felul ăsta pun presiunea pe Nicușor Dan, care nu este în rețeaua lor dar pe care ei vor să îl captureze”, mai arată Victor Ponta.

Fostul lider PSD a susținut că preluarea controlului asupra sistemului judiciar a avut un impact negativ asupra economiei, justiția fiind folosită pentru a viza și încarcera afaceriști români.

„Povestea că face referendum în interiorul judecătorilor, este o trăsnaie. În loc să rezolve problemele justiției, și cred că unii judecători au spus că nu au sală de judecată, că nu au grefieri, că nu au totul digitalizat, că nu au bani pentru avocații din oficiu, că le cad judecătoriile pe ei. Îi interesează șefii DNA și ÎCCJ. Știți că în perioada prigoanei lui Koveși, din primii 10 oameni de afaceri români, toți cu dosare. Firmele românești au fost închise sau vândute la străini”, a adăugat acesta.

Victor Ponta și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de reacție a presei independente în cazul abuzurilor care nu susțin anumite narative, menționând exemplul cumnatului său.