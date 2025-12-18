Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a lansat declarații deosebit de serioase privind modul în care ar fi fost exercitate presiuni asupra actului de justiție, într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Potrivit magistratului, o procuroare DNA ar fi încercat să influențeze soluția într-o cauză ce o viza pe primărița municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, dosar care, în cele din urmă, a fost clasat.

Liana Arsenie a relatat că procuroarea DNA Elena Greu (menționată și sub numele Elena Radu) s-ar fi prezentat personal la biroul său și i-ar fi indicat explicit ce hotărâre ar trebui pronunțată, solicitând o condamnare. Judecătoarea afirmă că un asemenea gest reprezintă un fapt fără precedent în cariera sa și o încălcare gravă a principiului independenței judecătorului.

În intervențiile publice, Arsenie a subliniat că, până de curând, nu a resimțit presiuni în exercitarea funcției de președinte al Curții de Apel București, însă situația actuală i se pare parte a unui proces mai larg de slăbire a puterii judecătorești. Ea atrage atenția asupra pericolului segregării magistraților în „buni” și „răi”, precum și asupra instigării opiniei publice împotriva judecătorilor, practici care pot afecta grav echilibrul instituțional al statului.

„De când sunte președinte al CAB nu am simțit presuni. Acum e o încercare de preluare a puterii judecătorești. Nu cunosc rațiunile, sunt folosite mecanisme clare, prin care se vrea slăbirea puterii judecătorești. Nu se face numai prin hotărâri legislative, ci prin segregarea magistraților ca buni sau răi un lucru grav este instigarea opiniei publice asupra magistraților. Judecătorul trebuie să fie liber să pronunțe soluția în cazuri, dincolo de așteptările publice”, a spus Arsenie la România TV.

Judecătoarea a vorbit deschis despre ceea ce consideră a fi o formă de represiune politică exercitată în afara cadrului legal, menită să subordoneze justiția. În opinia sa, investigațiile jurnalistice sunt necesare într-o societate democratică, însă ele trebuie să se bazeze pe fapte dovedite, nu pe presiune publică sau emoție colectivă.

„Este o represiune politică prentru a anihila puterea judecătorească. Sunt bine venite investigațiile jurnlistice, dar ele trebuie să fie probate. Revelarea aspectelor trebuie să se facă pe baza unor dovezi probate nu putem muta justiția din sala de judcată în stradă. Nu putem cere demisia unor conducători de instituții decât pe baza legală nu prin oprobiu public. Este evidentă represiunea în afara cadrului legal”, a mai completat judecătoarea.

Referindu-se punctual la episodul cu procurorul DNA, Liana Arsenie a descris momentul drept „șocant” pentru orice judecător care își exercită funcția în mod liber și responsabil. Ea a mai susținut că presiunile ar fi continuat și în sala de judecată, inclusiv prin refuzul de a respecta deciziile președintelui de ședință și prin insistența de a muta dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție. Situația a fost semnalată conducerii Curții de Apel București, iar magistratul afirmă că a fost avertizată de o colegă asupra posibilelor consecințe.

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine e un moment de referință al carierei mele, nu am mai fost pusă în această ipostază, nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau. Este șocant pentru un judecător care este liber. Au fost niște presiuni enorme care au continuat și a doua zi în ședința de judecată. Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ÎCCJ, doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință. (…) Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți”, a spus Liana Arsenie.

Lia Olguța Vasilescu reaprinde scandalul din justiție, după dezvăluirile făcute de șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, privind presiuni exercitate asupra instanței pentru obținerea unei condamnări în dosarul său. Afirmațiile magistratului au fost completate de declarații dure fostului ministru, care susține că a fost ținta unei supravegheri extinse și a unor abuzuri grave comise în timpul anchetei.

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că nu a știut, la momentul respectiv, amploarea monitorizării la care ar fi fost supusă. Ea a relatat că inclusiv spațiul privat al Primăriei Craiova ar fi fost împânzit de tehnică de supraveghere, lucru descoperit ulterior, în timpul unor lucrări de renovare. Potrivit acesteia, au fost identificate cabluri întinse prin birouri, iar înregistrările ar fi vizat chiar și ședințe la care ea nu participa.

Mai grav, Olguța Vasilescu susține că unii dintre colegii săi din primărie ar fi fost supuși unor metode abuzive pentru a o denunța. Unul dintre aceștia ar fi fost ridicat din fața locuinței și dus într-un hotel, unde ar fi fost anchetat ore în șir, în condiții umilitoare, fără a i se permite accesul la toaletă. În opinia sa, astfel de practici arată până unde s-ar fi ajuns pentru construirea unui dosar împotriva ei.

„Nu am știut că sunt urmărită peste tot. Am fost urmarită în spațiul privat. Acum vreo doi ani mi-a spus constructorul care a renovat primăria că a gasit 2 km de cabluri care erau prin toate birourile și este explicabil că am vazut că, după ce am avut acces la dosar, se înregistra inclusiv sedințele de primărie în care nu eram. Ca să întelegeți până unde se ajunsese. Am aflat ulterior că au fost colegi de-ai mei din primărie, unul dintre ei luați din fata blocului și dus intr un hotel ca să fie anchetat cu niște forme de tortură asupra lui să mă denunțe. Timp de 7 ore nu i-au permis accesul la toaletă.”

Aceasta a declarat că se aștepta chiar la arestare și că ar fi fost avertizată cu aproximativ un an înainte de deschiderea dosarului cunoscut sub numele de „Fațada”. Ea afirmă că ancheta ar fi fost declanșată pe fondul aparițiilor sale publice, în care aborda subiecte incomode pentru anumite cercuri de putere. Din acest motiv, spune ea, s-ar fi luat decizia de a i se face un dosar în grabă, cu scopul de a o reduce la tăcere.