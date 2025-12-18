Joi, Nicușor Dan a fost întrebat dacă împărtășește opinia premierului Ilie Bolojan, care consideră că pentru faptele grave de corupție nu ar trebui să existe prescripție.

”E o discuţie pe care să o avem în spaţiul public. Întrebarea fundamentală, în opinia mea, este următoarea. În momentul acesta pentru fapte mari de corupţie atât din Codul Penal, cât şi din acea lege specială a DNA-ului, termenul de prescripţie ajunge undeva la 15 ani. Cred că problema fundamentală este de ce noi nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie. Adică ar trebui în doi, trei ani persei care este vizată de un astfel de dosar să i se termine şi cercetarea şi judecarea ca să aibă o soluţie. Asta e problema fundamentală”, a declarat Nicuşor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în opinia sa, faptele grave de corupție nu ar trebui să fie prescrise.

”Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie. Deci nu ar trebui să există. La lucrurile mici, la lucrurile care n-au o relevanţă pentru societate, este o situaţie”, a spus premierul la DigiFM.

Șeful Executivului a subliniat că, dincolo de problema prescripției, durata foarte mare a unui proces reduce semnificativ impactul social al unei sentințe. Cu cât o decizie judecătorească este pronunțată mai aproape de momentul comiterii faptei, cu atât rolul său educativ și efectul asupra memoriei sociale sunt mai puternice.

”În momentul în care trec cinci ani de zile, şapte ani de zile, vă daţi seama că oamenii nu mai ştiu de ce s-a dat o sentinţă, care este speţea, pentru că a dispărut din memoria socială. Deci, durata proceselor este o problemă importantă şi aici trebuie văzut legislaţia, alte aspecte legate dspre cum funcţionează completele şi aici de aceea am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanţi ai CSM-ului, ai procurorilor şi judecătorilor, dacă vor dori să participe”, a arătat premierul.

Acesta a spus că se va face o analiză a ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, în ceea ce priveşte prescripţiile, pe baza legilor pe care functionăm.

Joi, Nicușor Dan a fost întrebat dacă mai există viitor pentru coaliția de guvernare, ținând cont de tensiunile dintre PSD și USR și de modul în care aceasta ar putea funcționa, având în vedere blocajele actuale.

”Nu este blocat totul. Aţi avut un acord, nu discut conţinutul, dar aţi avut un acord pe impozitul pe cifra de afaceri, pe salariul minim. Deci această coaliţie, aşa cum funcţionează, funcţionează în plan administrativ-legistrativ. Bineînţeles că ar putea să fie mult mai puţin zgomotoasă în atacurile între părţi, dar ea funcţionează”, a declarat preşedintele României.

Când a fost întrebat dacă USR ar trebui să susțină o moțiune simplă împotriva miniștrilor PSD, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct, menționând că, din perspectiva sa, este important ca activitatea administrativă și legislativă să funcționeze.

În cadrul unei ședințe a coaliției de guvernare, la care au participat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, s-au stabilit mai multe măsuri: reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrația centrală fără afectarea salariilor de bază, creșterea salariului minim de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, reducerea cu 10% a indemnizațiilor parlamentarilor și a subvențiilor partidelor politice, precum și modificarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), care va fi redus la 0,5% în 2026 și eliminat în 2027.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îi consideră pe magistrații care au semnalat probleme în sistem drept avertizori de integritate și dacă aceștia ar trebui protejați, precum și care este poziția sa față de magistrații care au făcut aceste probleme publice.