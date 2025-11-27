După ședința în care Consiliul Superior al Magistraturii a respins prin aviz negativ modificările propuse pentru pensiile speciale, vicepreședintele Claudiu Sandu a precizat că discuțiile din spațiul public se concentrează mai ales pe efectul imediat al legii, însă nu analizează structura pe termen lung pe care o va genera în interiorul profesiei.

Acesta a explicat că modificările nu au fost respinse din cauza limitei de vârstă, ci din cauza modului în care ar putea afecta funcționarea instanțelor în următorii ani.

În cadrul declarațiilor sale, Sandu a menționat că, de-a lungul timpului, magistrații nu au invocat obiecții față de ideea pensionării la 65 de ani. El a subliniat însă că, înainte de adoptarea unor astfel de măsuri, trebuie analizat modul în care judecătorii și procurorii își pot desfășura activitatea la o vârstă atât de înaintată, având în vedere volumul de muncă și complexitatea cauzelor.

Oficialul a avertizat că forma actuală a proiectului conduce la împărțirea sistemului de pensii în trei categorii distincte de beneficiari, care ar urma să primească indemnizații substanțial diferite. În opinia sa, această situație ar genera un nivel ridicat de inechitate, cu impact asupra întregului corp profesional.

„Vor fi pensionarii epocii Dragnea, cu pensii cu 20-25% peste salariu, pensionarii din 2023, cu pensii la nivelul a 100% din net, și cei care vor munci până la 65 de ani, care vor avea pensia la jumătate”, a explicat acesta.

În timpul dialogului cu jurnaliștii, Claudiu Sandu a fost întrebat dacă magistrații se opun reducerii pensiilor și majorării vârstei de pensionare, în condițiile în care modificările propuse îi aliniază, parțial, cu sistemul general. Într-o replică adresată reporterului, acesta a arătat că întrebarea conține deja o presupunere care nu reflectă poziția magistraților.

La insistențele privind motivele pentru care CSM a respins proiectul, Sandu a precizat că opoziția instituției nu are legătură cu menținerea unor privilegii, ci cu discrepanțele majore dintre pensiile existente și cele care ar fi acordate în viitor. El a arătat că, în prezent, există pensii aflate în plată care depășesc nivelul salarial al magistraților în activitate, iar o trecere bruscă la o formulă de 70% din ultimul venit ar crea diferențe greu de justificat.

În continuarea discuției, vicepreședintele CSM a invitat publicul să reflecteze la perspectivele profesiei dacă judecătorii vor fi obligați să activeze până la 65 de ani, având în vedere ritmul în care evoluează dosarele și exigențele activității judiciare.

„Magistrații sunt cetățeni ca orice alții. Nu au avut niciodată problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani. Deși ar trebui să vă întrebați dvs ca cetățean dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani. Iar cu a doua afirmație pe care ați făcut-o, cu tăierea pensiilor cu 30%, e ceva care îmi scapă, pentru că noi avem… de fapt, principala problemă este această inechitate care se stabilește prin această lege, față de pensionările anterioare”, a spus el.

În același context, Sandu a insistat asupra noțiunii de echitate, explicând că diferențele dintre categoriile de pensionari din magistratură ar deveni mult mai pronunțate dacă proiectul ar intra în vigoare.

„Vor fi trei tipuri de pensionar în magistratură: pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20-25%, pensionarii din 2023, cu un salariu (pensie – n.r.) de 100% din net, și următorii, care vor munci până la 65 de ani și vor avea pensia la jumătate. Dacă vi se pare echitabil… mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări”, a adăugat acesta.

Potrivit vicepreședintelui CSM, forma actuală a proiectului nu uniformizează cadrul legislativ, ci îl complică. Aceasta deoarece pensiile existente, stabilite prin reglementări anterioare, au ajuns la niveluri foarte ridicate comparativ cu salariile actuale din sistem. Sandu a explicat că unele pensii de serviciu aflate în plată ajung la aproximativ 130% din venitul lunar, ceea ce amplifică discrepanțele dacă noii pensionari ar primi indemnizații reduse la jumătate.

„Sunt mii de pensii în plată la acest moment”, a subliniat oficialul pentru Digi24, explicând că diferențele dintre generațiile profesional active în prezent și cele pensionate în perioade diferite ar crea situații dificil de justificat în interiorul sistemului.

El a avertizat că adoptarea unor reguli variate, aplicate succesiv diferitelor generații, riscă să conducă la dezechilibre în raport cu efortul depus de magistrați pe parcursul carierei lor. De asemenea, această fragmentare ar putea afecta atractivitatea profesiei în rândul celor care intenționează să acceseze funcțiile din magistratură în perioada următoare.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis și un comunicat oficial, în care anunță decizia Plenului de a respinge proiectul legislativ care vizează modificarea pensiilor de serviciu. Documentul precizează că avizul negativ a fost acordat în urma analizei efectelor concrete ale noilor prevederi.