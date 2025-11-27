Guvernul se pregătește să își angajeze răspunderea pe proiectul de modificare a pensiilor de serviciu pentru magistrați, însă procedura nu poate fi declanșată înainte ca toate avizele necesare să ajungă oficial la Palatul Victoria. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a anunțat joi că documentul emis de Consiliul Superior al Magistraturii va fi transmis Guvernului abia vineri.

Potrivit Ioanei Dogioiu, deși CSM a adoptat deja un aviz negativ asupra proiectului, acesta nu a fost încă înaintat instituțional, motiv pentru care ședința extraordinară a Executivului a fost amânată.

”Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, după cum ştiţi, însă, din cele ce ştim în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine. Prin urmare, şedinţa extraordinară de Guvern, prin care să fie adoptat acest proiect şi pentru a porni practic întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului, nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, şedinţa extraordinară de Guvern va avea loc mâine, undeva în jurul prânzului, ora nu este precis stabilită”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Pe lângă avizul CSM, Executivul așteaptă și punctul de vedere al Consiliului Legislativ, necesar înainte de declanșarea procedurii de asumare a răspunderii.

”Până atunci, va exista şi un aviz al Consiliului Legislativ în privinţa acestui proiect”, a mai spus Dogioiu.

CSM a confirmat joi că plenul instituției a respins proiectul de lege ce vizează schimbările în sistemul pensiilor de serviciu, inclusiv cele aplicate magistraților. Deși negativ, avizul are caracter consultativ, ceea ce înseamnă că Guvernul își poate continua demersurile pentru adoptarea actului normativ.

Instituția a precizat că motivarea completă a avizului va fi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care gestionează proiectul legislativ.