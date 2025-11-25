Guvernul, prin intermediul purtătorului de cuvânt Ioana Ene Dogioiu, a transmis că legea privind plata pensiilor private rămâne constituțională în forma propusă de Executiv. În comunicatul oficial se precizează că singura prevedere eliminată de Curtea Constituțională a fost „un amendament introdus ulterior, în Parlament, în Comisia de Buget-Finanțe a Senatului”.

Decizia CCR a fost pronunțată marți, cu o majoritate restrânsă de 5–4. Curtea a admis doar articolul referitor la posibilitatea pacienților oncologici de a retrage integral, într-o singură tranșă, întreaga sumă acumulată. Această excepție a fost considerată discriminatorie, favorizând un grup de contribuabili pe criterii subiective, fără justificare obiectivă.

Ioana Ene Dogioiu explică că restul mecanismului legii, inclusiv regula plății eșalonate a pensiilor, a fost validat.

CCR validează regulile propuse de Guvern. Doar excepția pentru bolnavii oncologici este neconstituțională, a declarat purtătorul de cuvânt.

Executivul subliniază că Legea prevede posibilitatea retragerii a maximum 30% din suma acumulată la momentul pensionării, restul fiind plătit pe o perioadă minimă de opt ani. Această structură, conform Guvernului, respectă dreptul de proprietate și nu introduce discriminări între membrii fondurilor.

„Curtea Constituțională a constatat că stabilirea, ca regulă, a plății către membrul unui fond a unui procent de maximum 30% din activul personal nu reprezintă o nesocotire a dreptului de proprietate, nu instituie o discriminare și nu încalcă principiul neretroactivității”, a precizat Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că singura prevedere declarată neconstituțională a fost introdusă ulterior de Parlament:

„Sigura prevedere neconstituțională, potrivit comunicatului CCR, a fost introdusă printr-un amendament în Comisia de Buget-Finanțe a Senatului”.

Curtea Constituțională a explicat că articolul care permitea pacienților oncologici să retragă întreaga sumă într-o singură tranșă intră în conflict cu principiul egalității în drepturi. În comunicatul oficial, CCR precizează:

„Art. 55 alin. (2) instituie o discriminare bazată pe un criteriu subiectiv al afecțiunii de care suferă contributorul. Legea nu oferă un motiv obiectiv pentru favorizarea acestui grup în detrimentul celorlalți contribuabili”.

Diferența de tratament nu poate fi justificată prin scopul legii, astfel încât articolul respectiv a fost eliminat din textul legislativ. Decizia Curții pune accent pe necesitatea aplicării unui tratament uniform pentru toți contribuabilii, fără privilegii bazate pe starea de sănătate.

Argumentele Curții subliniază că plata eșalonată este conformă cu natura juridică a pensiei. Plata integrală ar contrazice ideea de pensie, care presupune prestații succesive și un venit constant pentru beneficiari.

Curtea precizează că legea:

urmărește un scop legitim;

nu încalcă principiul neretroactivității, reglementând doar momentul plății;

nu este afectată de critici privind lipsa de claritate.

Astfel, norma principală a legii, privind retragerea parțială a fondurilor, rămâne constituțională, iar articolul eliminat reprezintă o excepție punctuală.

Validarea regulii plății eșalonate susține poziția Executivului: nu există o confiscare a sumelor din Pilonul II, ci doar o modificare a modului de retragere, în conformitate cu standardele europene. CCR menționează:

„Legea influențează doar modalitatea de plată, nu dreptul de proprietate asupra sumelor acumulate”.

Guvernul a transmis că va sprijini eliminarea rapidă a articolului neconstituțional, pentru a evita întârzieri în implementarea măsurilor din cadrul PNRR. Potrivit purtătorului de cuvânt, procedura parlamentară va fi accelerată, astfel încât legea să poată fi promulgată fără blocaje suplimentare.

După publicarea deciziei în Monitorul Oficial, Parlamentul va trebui să reexamineze legea și să elimine articolul declarat neconstituțional. Această modificare este necesară pentru ca legea să fie aplicabilă în forma validată de CCR.

Executivul a declarat că va sprijini întreg procesul de corectare legislativă, pentru a asigura respectarea termenelor și buna funcționare a fondurilor private de pensii. Legea va rămâne astfel funcțională, cu excepția articolului care acorda plata integrală pacienților oncologici.