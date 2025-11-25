Curtea Constituţională a României a decis, marți, să admită sesizările formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de AUR în ceea ce privește actul normativ care stabileşte regulile de plată pentru pensiile private. Cele două demersuri au vizat legea aplicabilă Pilonului II și Pilonului III, aflată în procedură de control constituțional.

Judecătorii ICCJ au înaintat sesizarea către CCR după ce au analizat proiectul ce reglementează modul de retragere a sumelor acumulate în piloanele II și III. O contestație separată a venit și din partea AUR. Curtea urmează să publice în perioada următoare motivarea pe scurt a hotărârii.

Actul normativ adoptat de Parlament la mijlocul lunii octombrie introducea noi reguli privind accesul la banii din Pilonul II. Conform proiectului, persoanele care aleg retragerea sumelor acumulate ar fi primit mai întâi 30% din total, urmând ca diferența să fie distribuită în tranșe pe o perioadă de opt ani. În plus, legea stabilea o excepție pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice, care ar fi putut încasa toată suma într-o singură tranșă. De asemenea, plata integrală ar fi fost permisă și pentru cei ale căror economii sunt mai mici decât echivalentul a 12 indemnizații sociale lunare.

Secțiile Unite ale Instanței Supreme au hotărât în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională, invocând posibile încălcări constituționale. Magistrații au arătat că cetățenii au nevoie de o reglementare „clară, previzibilă și predictibilă” care să stabilească în mod corect drepturile legate de pensie. Totodată, aceștia au subliniat că este în interesul public ca legea să fie verificată înainte de promulgare, astfel încât eventualele probleme să fie remediate înainte de a produce efecte generalizate.

Potrivit judecătorilor, analiza textelor adoptate de Parlament indică faptul că nu sunt respectate standardele privind accesibilitatea și precizia normei, iar principiile legalității și proporționalității ar fi fost încălcate în definirea anumitor infracțiuni și contravenții incluse în actul normativ.

AUR a formulat la rândul său o sesizare, acuzând că, prin proiectul legislativ, „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

Formațiunea a transmis într-un comunicat că „Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat ‘pentru’ adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”. În aceeași declarație, partidul a acuzat că, în forma actuală, legea avantajează în primul rând administratorii fondurilor, care ar urma să beneficieze de comisioane între 0,21% și 0,27%, precum și statul, care „a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”.