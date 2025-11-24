Plățile din pensiile private Pilon II au atins în septembrie un nivel record de 403,7 milioane de lei pe lună, față de 271,9 milioane de lei în august. Creșterea s-a produs după ce a fost introdusă o taxă de sănătate (CASS) de 10% pentru partea de venit care depășește 3.000 de lei.

George Moț, expert în pensii private, a spus că tot mai mulți participanți cer plata pensiei private și că plățile aproape s-au triplat față de prima jumătate a anului.

Datele analizate de el arată că retragerile din Pilonul II s-au accelerat în ultimele luni. În prima jumătate a anului, plățile lunare erau de 140-150 de milioane de lei. În august au urcat la 271,9 milioane de lei, iar în septembrie la 403,7 milioane de lei. În doar trei luni, suma totală plătită a fost de 943 de milioane de lei, mai mult decât în primele șase luni ale anului, când s-au plătit 861 de milioane de lei.

De la 1 august 2025, pensiile private, inclusiv cele din Pilonul II, sunt supuse unei contribuții de sănătate de 10% pentru partea care depășește 3.000 de lei. Această taxă se aplică doar când banii sunt plătiți beneficiarului, nu când se fac contribuțiile. De exemplu, pentru o pensie privată de 5.000 de lei, CASS se calculează la 2.000 de lei, iar suma reținută este de 200 de lei.

Moț a dat și un exemplu concret: dacă cineva are 30.000 de lei în contul de pensie privată și vrea să-i retragă într-o singură tranșă, CASS se aplică la 27.000 de lei și taxa este de 2.700 de lei. Dacă aceeași sumă este împărțită în 10 tranșe a câte 3.000 de lei, contribuția de sănătate nu se plătește deloc, pentru că fiecare tranșă rămâne sub pragul de 3.000 de lei.

„Încă de când a fost anunțată de către guvern introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate la plata pensiilor, am văzut un aflux din ce în ce mai mare de participanți care solicită plata pensiei private. În ultima lună, creșterea plăților a fost de aproape 50%. În primele șase luni ale anului aveam plăți lunare de 140-150 de milioane de lei. Acum sunt aproape de trei ori mai mari și au ajuns la peste 400 de milioane de lei. Din ce în ce mai mulți români aleg plata eșalonată, astfel încât să reducă impactul taxelor către stat. Pragul de 3.000 de lei se aplică la fiecare plată, nu o singură dată”, a explicat Moț. „Din ce în ce mai mulți români aleg plata eșalonată, astfel încât să reducă impactul taxelor către stat. Pragul de 3.000 de lei se aplică la fiecare plată, nu o singură dată. Să zicem că am adunat undeva la 30.000 de lei în contul de pensie privată. Dacă am vrea să retragem 30.000 de lei dintr-o singură tranșă, CASS se aplică la 27.000 de lei, ceea ce înseamnă o taxă de 2.700 de lei. Dacă aceeași sumă este împărțită în 10 rate a câte 3.000 de lei, contribuția de sănătate nu mai este datorată. De ce? Pentru că ne încadrăm în pragul de deductibilitate de 3.000 de lei”, a precizat Moț.

Un alt motiv pentru care mulți participanți se grăbesc este proiectul de lege privind plata pensiilor private, care este analizat acum de Curtea Constituțională a României (CCR). Proiectul schimbă regulile actuale: limitează plata unică la maximum 30% din suma acumulată și elimină dreptul beneficiarului de a alege singur cât primește lunar și cât timp durează plățile.

Moț a spus că, dacă legea va fi adoptată, oamenii nu vor mai putea stabili singuri valoarea pensiei lunare, ci statul va decide cum se fac plățile.

El a recomandat românilor să fie atenți la deciziile CCR și să analizeze bine dacă le convine să își ia pensia pe legislația actuală sau să aștepte noile reguli. Pentru cei care aleg legislația actuală, Moț a spus că plata eșalonată rămâne cea mai bună soluție pentru a reduce taxele de sănătate și impozitul pe venit, diferențele putând fi de mii de lei.