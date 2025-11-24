Senatul a aprobat tacit două proiecte de lege depuse de PSD prin care mai multe categorii de persoane nu vor mai plăti CASS. Următorul pas este acum votul în Camera Deputaților.

Primul proiect prevede ca veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici și personalul monahal (călugări și călugărițe) să fie scutiți de plata contribuției la sănătate.

Inițiatorii au explicat că această măsură este justificată pentru că impactul asupra bugetului este mic și pentru că are o mare importanță socială, morală și umanitară. Ei au mai spus că numărul celor care ar beneficia de scutire nu este foarte mare, iar suma totală care nu ar mai fi încasată de stat nu ar afecta serios bugetul. De exemplu, pentru luna august, suma estimată a CASS pentru aceste categorii ar fi fost de aproximativ 10,8 milioane de lei.

Inițiatorii au subliniat că, deși pentru stat acești bani nu sunt foarte mulți, pentru persoanele vizate fiecare leu contează. Ei au considerat că statul are datoria să arate respect și recunoștință față de cei care au luptat pentru țară, au suferit în închisori politice sau și-au dedicat viața credinței. În cazul veteranilor și văduvelor, măsura ar fi o formă de recunoștință, iar pentru foștii deținuți politici – o reparație morală.

„Numărul beneficiarilor este relativ redus, jar sumele vizate nu pun presiune semnificativă asupra bugetului de stat. Un calcul simplu ne arată că, pentru luna august, pentru veterani, invalizi, văduve de război şi persoanele persecutate politic, contribuţia de asigurări sociale de sănătate ar fi de 10.837.645 de lei. În schimb, pentru aceste categorii, fiecare leu contează. Într-o societate care se doreşte solidară, statul are datoria de a arăta grijă şi respect faţă de cei care au contribuit la apărarea naţiunii, au suferit pentru libertate, sau aleg să îşi dedice viata vocatiei spirituale. Eliminarea CASS pentru veterani şi văduvele de război este un act de recunoştintă pentru sacrificiul adus patriei, iar in cazul foştilor deţinuti politici reprezintă o reparaţie morală pentru suferinţele indurate in timpul dictaturii comuniste”, spun iniţiatorii.

Al doilea proiect de lege prevede ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să nu mai plătească CASS.

Inițiatorii au explicat că România se confruntă cu o scădere gravă a populației, iar acest lucru afectează piața muncii, sistemul de pensii și economia. Ei au spus că menținerea scutirii de la plata CASS pentru aceste mame nu este doar un ajutor social, ci o măsură importantă pentru viitorul țării. Potrivit lor, dacă legea va fi adoptată, aceasta ar însemna o investiție în creșterea natalității, în echilibrul social și în dezvoltarea pe termen lung a României.

„În fata unui declin demografic alarmant şi a efectelor sale directe asupra pieţei muncii, sistemului de pensii şi atractivităţii economice a României, menţinerea scutirii de la plata contribuţiei CASS pentru mamele aflate in concediu de creştere copil nu este doar o măsură de protecţie socială ci o politic publică esentială pentru asigurarea viitorului acestei ţări iar adoptarea proiectului de lege in acest sens inseamnă, în fapt, o investiţie în stabilitatea demografică, în echilibrul social şi in dezvoltarea durabilă a României”, zic inițiatorii.

Sorin Grindeanu a cerut date despre câți bani s-au strâns din CASS pentru mame, veterani, foști deținuți politici și personalul monahal în lunile septembrie și octombrie și că speră să le primească cât mai repede.