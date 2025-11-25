Guvernul Bolojan a pus în discuție un proiect de lege care ar interzice ca o persoană să primească în același timp pensie și salariu de la stat. Totuși, în proiect există mai multe excepții. Se arăta că pot continua să primească și pensie, și salariu persoanele alese de Parlament sau numite de președintele României cu avizul CSAT. Se mai preciza că și alte guverne au încercat în trecut să elimine acest cumul, dar fără succes, pentru că proiectele au fost respinse de Curtea Constituțională a României (CCR).

Premierul Ilie Bolojan ar fi promis inițial o lege care să scoată acest privilegiu pentru cât mai mulți angajați. Mai târziu însă, proiectul de lege s-a aplicat doar pensiilor necontributive (pensii speciale), nu și celor bazate pe contribuții.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a explicat că, în varianta finală, pensionarii care au pensii contributive, cum sunt profesorii și medicii, nu sunt afectați de lege și își păstrează dreptul de a cumula pensia cu salariul. Ulterior, s-a anunțat că PSD nu mai susține ideea acestor excepții de la interdicția cumulului pensiei cu salariul.

În forma actuală, proiectul de lege prevede excepții pentru:

persoanele alese în funcții publice;

persoanele numite în funcții prin hotărâri ale Parlamentului;

persoanele care au mandate prevăzute în Constituție, pe durata mandatului;

persoanele numite de președintele României pe baza deciziilor CSAT.

Unii șefi de instituții de stat pot continua să ia și pensie, și salariu, chiar dacă legea ar fi trebuit să reducă pensiile speciale. Aceștia câștigă salarii de până la 18.000 de euro și pensii de peste 5.000 de euro pe lună.

Legea care ar fi trebuit să taie 85% din pensiile speciale nu se aplică pentru angajați de la:

Avocatul Poporului

Consiliul Legislativ

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)

Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit

Banca Națională a României (BNR)

Serviciul Român de Informații (SRI)

Serviciul de Informații Externe (SIE)

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)

ANCOM, ANRE, ASF

Consiliul Economic și Social (CES)

Societatea Română de Radiodifuziune și Televiziune

CNSAS

STS

SPP

CNCD

Agerpres

Consiliul Statistic Național

Comitetul pentru Finanțe Publice Locale

Consiliul Fiscal

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Printre cei care pot cumula pensia cu salariul se numără:

Mugur Isărescu (guvernator BNR): pensie 5.368 de euro + salariu 18.000 de euro

Florin Georgescu (viceguvernator BNR): pensie 4.200 de euro + salariu 15.200 de euro

Lucian Pahonuțu (director SPP): pensie 5.000 de euro + salariu 5.900 de euro

Sunt exceptați și președinții și vicepreședinții ANRE și ASF, precum și parlamentarii. Salariile lor în prezent sunt: