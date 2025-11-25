Masa monetară avea la sfârșitul lunii octombrie un sold de 758.346,5 milioane lei. BNR arată că nivelul este cu 0,7 la sută mai mare decât în septembrie 2025. Comparativ cu octombrie 2024, creșterea ajunge la 7,3 la sută. Evoluția arată o expansiune constantă a lichidității din economie.

Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit a ajuns la un sold de 445.566,3 milioane lei. Indicatorul s-a majorat cu 0,3 la sută față de septembrie. Creditele în lei au crescut cu 0,1 la sută și reprezintă 69 la sută din total. Creditele în valută exprimate în lei au avansat cu 0,9 la sută și au o pondere de 31 la sută.

Raportat la aceeași lună a anului 2024, creditul neguvernamental este mai mare cu 7,1 la sută. Avansul vine din creșterea de 5,4 la sută pe componenta în lei și 11,1 la sută pe componenta în valută exprimată în lei.

Creditul guvernamental a crescut în octombrie cu 1 la sută față de luna precedentă și a ajuns la 260.399,7 milioane lei. În comparație cu octombrie 2024, avansul este de 14,2 la sută. Indicatorul confirmă un ritm susținut al finanțării datoriei publice.

Depozitele clienților rezidenți au ajuns la 639.651,2 milioane lei. BNR notează o creștere de 0,8 la sută față de septembrie și de 6,3 la sută față de octombrie 2024.

Depozitele în lei reprezintă 67,9 la sută din total. Acestea au crescut cu 0,3 la sută față de luna anterioară și au ajuns la 434.642,3 milioane lei. În raport cu anul trecut, majorarea este de 2,1 la sută.

Depozitele gospodăriilor în lei au avansat cu 0,8 la sută față de septembrie, până la 254.406,6 milioane lei. Comparativ cu octombrie 2024, creșterea este de 4,6 la sută. Depozitele celorlalte sectoare economice au scăzut ușor cu 0,3 la sută față de luna anterioară și sunt cu 1,3 la sută sub nivelul de anul trecut.

Depozitele în valută reprezintă 32,1 la sută din total și au ajuns la 205.008,9 milioane lei. Indicatorul este cu 1,8 la sută mai mare decât în septembrie. În raport anual, depozitele în valută exprimate în lei au avansat cu 16,4 la sută.

Depozitele gospodăriilor în valută au crescut cu 1,4 la sută într-o lună și au ajuns la 140.620,4 milioane lei. Față de octombrie 2024, BNR raportează un plus de 17 la sută. Depozitele în valută ale celorlalte sectoare economice au urcat cu 2,6 la sută în octombrie, până la 64.388,5 milioane lei, iar creșterea anuală este de 15 la sută.