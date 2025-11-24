Minuta ședinței de politică monetară din 12 noiembrie 2025 arată că ritmul anual al scumpirilor va ajunge la 9,6% la finalul anului 2025, peste nivelul calculat anterior. Ulterior, inflația ar urma să se tempereze la 3,7% în decembrie 2026 și 2,9% în septembrie 2027, însă aceste valori sunt în continuare peste cele evaluate în prognoza anterioară.

În document se notează că traiectoria prețurilor va rămâne în următoarele trimestre vizibil mai ridicată, în contextul presiunilor post-fiscale și al eliminării schemelor de sprijin din energie.

Citatul-cheie din minuta BNR

”În ceea ce priveşte evoluţiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că actualele evaluări relevă o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente, mai cu seamă în prima parte a orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să înregistreze o scădere modestă în următoarele trei trimestre, şi pe o traiectorie fluctuantă şi semnificativ mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă. Totodată, după corecţia descendentă abruptă pe care o va consemna în trimestrul III 2026 pe fondul unor efecte de bază, ea va descreşte într-un ritm relativ lent şi de la un nivel sensibil superior celui previzionat anterior, reintrând în intervalul ţintei în trimestrul I 2027 – cu o întârziere de un semestru faţă de prognoza din august –, şi menţinându-se la niveluri mai ridicate până la finele orizontului proiecţiei. Astfel, rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat anterior, iar în a doua parte a orizontului proiecţiei să se reducă până la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% în septembrie 2027, faţă de valorile de 3% şi 2,7% previzionate anterior pentru aceleaşi momente de referinţă”, au semnalat membrii Consiliului.

BNR indică faptul că deteriorarea proiecției este consecința influențelor directe apărute în trimestrul III 2025 odată cu expirarea schemei de plafonare la electricitate și cu majorările de TVA și accize. Aceste ajustări au produs impulsuri inflaționiste atât asupra componentelor exogene, cât și asupra inflației de bază.

Potrivit minutei, acțiunea factorilor pe partea ofertei va fi abia ușor dezinflaționistă pe termen scurt, urmând ca abia în vara-toamna 2026 să se manifeste o temperare vizibilă, odată cu epuizarea efectelor generate de schimbările legislative și fiscale.

Mai mulți membri ai Consiliului au avertizat asupra riscului ca menținerea inflației la niveluri ridicate în următoarele trimestre să influențeze negativ așteptările pe termen mediu. Au fost amintite evoluțiile nefavorabile din ultimii ani, alături de incertitudinile privind prețurile alimentelor și gazelor naturale.

Ei au subliniat totodată natura tranzitorie a șocurilor care au generat creșterile actuale ale prețurilor și faptul că impactul lor ar trebui să se consume până în trimestrul III 2026, ceea ce va conduce la o ajustare pronunțată a ritmului anual al inflației.

În analiză este menționat și efectul pachetelor fiscal-bugetare adoptate în 2025, care vor limita consumul și pot tempera transmisia inflației în anticipațiile pe termen mediu. BNR apreciază că, în acest context, riscul formării unor efecte secundare este diminuat, deși situația necesită în continuare monitorizare strânsă.

Presiunile din partea factorilor fundamentali vor rămâne inflaționiste în perioada imediat următoare, în special ca urmare a creșterilor salariale din economia privată. În a doua parte a intervalului analizat, aceste presiuni vor deveni însă dezinflaționiste, pe fondul adâncirii deficitului de cerere agregată și al unei structuri economice care va favoriza investițiile în detrimentul consumului.

Componenta CORE2 ajustat este influențată de majorarea TVA și de anticipațiile pe termen scurt, ceea ce o va menține la niveluri ridicate până în vara anului viitor. Ulterior, se va observa o reducere mai consistentă odată cu efectele de bază generate de creșterile de taxe din 2025.

Prognoza indică o valoare de 8,1% pentru decembrie 2025, cu mult peste cei 6,8% estimați anterior, și o scădere către 3,8% în decembrie 2026 și 2,3% în septembrie 2027.

Consiliul de Administrație al BNR a decis în unanimitate, în ședința din 12 noiembrie, să păstreze rata dobânzii-cheie la 6,50%, facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50%, facilitatea de depozit la 5,50%, precum și nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută.