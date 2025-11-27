Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales joi, prin vot, noua conducere, care va prelua funcțiile oficial începând cu 1 ianuarie 2026. Judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu va ocupa poziția de președinte, în timp ce procurorul Bogdan-Silviu Staicu a fost desemnat vicepreședinte. Aceștia îi vor înlocui pe actualii conducători, judecătoarea Elena-Raluca Costache și procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

Ședința CSM, care a avut cvorumul necesar, a validat alegerea celor doi prin majoritatea cerută de lege. Sursele din cadrul magistraților prezenți au confirmat rezultatul votului, subliniind importanța acestei schimbări într-un moment delicat pentru sistemul judiciar.

Liviu Gheorghe Odagiu a intrat în magistratură în anul 2000, după finalizarea studiilor la Institutul Național al Magistraturii. A acumulat experiență vastă la Judecătoria Sibiu, unde a activat mai bine de un deceniu, apoi a fost promovat la Curtea de Apel Alba Iulia, conducând inițial secția penală și ulterior întreaga instanță.

În cadrul CSM, unde este validat până în 2029, Odagiu s-a remarcat prin pozițiile sale publice privind organizarea sistemului judiciar și pensiile de serviciu ale magistraților. Într-un interviu din 2022, el sublinia importanța informatizării și simplificării accesului la Justiție pentru cetățeni.

Bogdan Staicu a intrat în magistratură în 2006, după o perioadă în avocatură, concentrându-și activitatea pe urmărirea penală. A condus Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul București între 2012 și 2018, pentru ca apoi să ocupe funcția de prim-procuror. În programul său depus la candidatura pentru CSM, Staicu a accentuat necesitatea unei comunicări instituționale mai transparente, întărirea resursei umane în Ministerul Justiției și stabilirea unui cadru predictibil pentru salarizare și pensii.

Schimbarea conducerii survine într-un context tensionat, marcat de reticența majorității magistraților față de proiectele guvernului de reformare a pensiilor speciale. În aceeași ședință, CSM a emis aviz negativ asupra inițiativei legislative propuse de guvernul condus de Ilie Bolojan, care urmărește reducerea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați.

Noua lege prevede ca pensiile speciale să fie reduse la 70% din ultimul salariu net, cu o perioadă de tranziție extinsă la 15 ani, după care magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani, aliniindu-se astfel cu restul populației.