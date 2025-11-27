Senatul a votat împotriva proiectului prin care Claudiu Năsui (USR) și Cristina Prună propuneau reintroducerea unui termen limită pentru majorările de taxe operate de guvern la începutul mandatului. Cei doi parlamentari susțin că, deși Executivul a prezentat atunci creșterea fiscalității ca fiind o măsură temporară, în lege nu a fost inclusă nicio dată de expirare.

Năsui amintește că, la momentul adoptării pachetului fiscal, guvernul anunțase public că urmează reduceri de cheltuieli: „Pachetul 1 crește taxele, dar pachetele următoare reduc cheltuielile”. El susține însă că promisiunea nu s-a concretizat, iar majorările au rămas definitive.

Proiectul depus de cei doi parlamentari stabilea ca toate creșterile fiscale adoptate de guvern să fie valabile doar până la 1 ianuarie 2027 — aceeași limită care există în cazul unor sporuri bugetare suspendate temporar. După această dată, sistemul ar fi revenit la nivelul de taxare din perioada campaniei electorale, când partidele aflate acum la guvernare promiteau că nu vor crește impozitele.

„Așa că Cristina Prună și cu mine am depus un proiect pentru a face creșterile de taxe tot până la 1 ianuarie 2027. (…) Proiectul a picat. Au votat contra PSD, PNL, USR și UDMR”, a transmis Năsui, subliniind că majorările fiscale vor rămâne în vigoare pe termen nedeterminat.

Deputatul afirmă că lipsa unui termen limită arată că guvernul nu intenționează să revină la nivelul de taxare anterior. În opinia sa, cheltuielile statului nu sunt reduse deoarece nicio categorie influentă nu dorește acest lucru.

„Adevărul e că nu există nicio intenție de a reduce vreodată taxele crescute. Pentru că nimeni nu vrea să scadă cheltuieli. Magistrații nu vor. Primarii nu vor. Ministerele nu vor”, spune Claudiu Năsui, adăugând că fiecare grup își protejează propriile interese.

El susține că, în final, presiunea bugetară este transferată către contribuabili și către domenii vulnerabile, precum educația: „Toți sunt de acord să se taie, dar de la alții. (…) De aceea până la urmă guvernul ajunge să taie doar de la cei mai slabi politic. De la contribuabili prin creșteri de taxe. Și de la educație”.

În finalul mesajului public, Năsui critică modul în care partidele comunică în campanii și acuză lipsa de transparență în privința politicilor fiscale.