Peste jumătate dintre țările membre OCDE plănuiesc să crească vârsta de pensionare la 70 de ani sau chiar mai mult. OCDE are acum 38 de membri, printre care 22 din Uniunea Europeană, plus Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada, Australia, Israel și Turcia.

Raportul OCDE atrage atenția că, din cauza îmbătrânirii populației și a scăderii numărului de copii, multe țări vor fi nevoite să mărească vârsta de pensionare pentru a putea susține sistemele de pensii.

Danemarca, Estonia, Italia, Olanda și Suedia au început deja astfel de reforme. De exemplu: În Danemarca, vârsta de pensionare este acum 70 de ani pentru cei născuți după 1971 și ar putea ajunge la 74 de ani în viitor. În Estonia, vârsta de pensionare va crește treptat de la 65 de ani în 2026 până la 71 de ani în 2050.

La nivel global, în prezent, sunt 33 de pensionari la 100 de persoane care lucrează. În anul 2050, se estimează că vor fi 52 de pensionari la 100 de lucrători. Cheltuielile cu pensiile în țările OCDE vor crește de la 8,8% din PIB acum la 10% din PIB în următorii 25 de ani.

În prezent, mulți cred că autoritățile române vor trebui să facă la fel ca țările OCDE.

Vârsta standard de pensionare este vârsta stabilită de lege la care o persoană poate să iasă la pensie. În prezent, este 65 de ani pentru bărbați și femei.

Stagiul minim de cotizare este perioada minimă de muncă și contribuții necesară pentru a primi pensie și este de 15 ani. Stagiul complet de cotizare este perioada necesară pentru pensie întreagă sau reduceri și este de 35 de ani.

Vârsta de pensionare și stagiile de cotizare depind de luna și anul nașterii. Pentru femei, între septembrie 2024 și ianuarie 2035, vârsta și stagiul complet cresc treptat:

Vârsta de pensionare crește de la 62 ani și 3 luni la 65 ani.

Stagiul complet de cotizare crește de la 32 ani și 8 luni la 35 ani.

Stagiul de cotizare include: