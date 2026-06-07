Digi își extinde puternic prezența în Belgia. Abonamentele vor fi vândute în toate oficiile poștale din țară

Operatorul telecom Digi face un pas important pe piața din Belgia, unde a încheiat un parteneriat strategic cu Bpost, compania națională de servicii poștale. În baza acordului, abonamentele de telefonie mobilă și internet ale Digi vor putea fi contractate în toate cele 655 de oficii poștale din țară, ceea ce îi oferă companiei românești acces la una dintre cele mai extinse rețele de distribuție din Belgia.

Parteneriatul dintre Digi și Bpost a fost semnat pentru o perioadă de cinci ani și este considerat un pas important în strategia de dezvoltare a operatorului român în Belgia.

Compania a intrat oficial pe această piață la finalul anului 2024, însă lansarea serviciilor a fost amânată cu aproximativ șase luni, după apariția unor controverse legate de instalarea infrastructurii în Bruxelles. La acel moment, mai mulți locuitori ai capitalei belgiene au inițiat o petiție prin care reclamau impactul lucrărilor asupra aspectului clădirilor istorice.

Până acum, Digi și-a comercializat serviciile în principal prin intermediul platformei online, prin agenți de vânzări și prin aproximativ 100 de magazine partenere, fără a dispune de o rețea proprie de magazine.

Primele servicii Digi sunt deja disponibile în cele mai mari 83 de oficii poștale din Belgia, iar extinderea la nivel național va continua pe parcursul verii.

Clienții vor putea încheia direct la ghișeu contracte pentru serviciile de telefonie mobilă și internet.

În prima etapă, accentul va fi pus pe abonamentele mobile, deoarece rețeaua de internet prin fibră optică a companiei este încă în proces de extindere și este concentrată în prezent în principal în regiunea Bruxelles.

„Oficiile poștale Bpost ajung la absolut fiecare cetățean belgian. Acesta este exact obiectivul DIGI: să punem servicii de telecomunicații accesibile la dispoziția tuturor, oriunde în țară. Acest parteneriat ne consolidează rețeaua de distribuție într-un mod care se aliniază perfect cu misiunea noastră”, a declarat Jeroen Degadt, Director General DIGI Belgia.

Prin această mișcare, Digi își întărește poziția într-o piață dominată de trei operatori importanți: Proximus, Orange Belgium și Telenet.

Compania românească speră că accesul la rețeaua națională a Bpost îi va permite să își accelereze ritmul de atragere a clienților și să își crească rapid cota de piață.

La finalul anului trecut, Digi avea deja aproximativ 91.000 de clienți pentru serviciile de telefonie mobilă în Belgia.

Pentru Bpost, colaborarea cu Digi face parte dintr-un plan mai amplu de transformare a oficiilor poștale în centre multifuncționale pentru comunitățile locale.

În ultimii ani, compania a extins gama serviciilor disponibile în rețeaua sa, incluzând produse bancare oferite în parteneriat cu BNP Paribas Fortis, servicii Nickel și transferuri internaționale de bani prin Ria Money Transfer.

„În multe localități, oficiile poștale au rămas ultimele locuri în care oamenii mai pot beneficia de servicii în format fizic, interacționând direct cu un operator. După produsele financiare oferite în colaborare cu BNP Paribas Fortis, Nickel și Ria Money Transfer, facem acum un nou pas alături de DIGI prin introducerea unor servicii de utilitate publică esențiale, cum sunt cele de telecomunicații. Continuăm astfel să creștem relevanța oficiilor poștale în comunitate”, a declarat Tina Hernalsteen, Director Retail & Banking în cadrul Bpost.

Reprezentanții Bpost au precizat că alegerea Digi a fost făcută în urma unei proceduri competitive la care au participat mai mulți furnizori de servicii telecom.

Compania românească a fost desemnată câștigătoare după evaluarea ofertelor depuse în cadrul unei licitații comerciale deschise.

În prezent, Digi operează în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Compania a fost activă și în Ungaria, piață din care s-a retras în anul 2021, după 23 de ani de prezență.

Totodată, grupul și-a anunțat intenția de a intra și pe piața din Marea Britanie, continuând astfel strategia de extindere în Europa Occidentală.

Din punct de vedere financiar, Digi a raportat pentru anul trecut venituri de 2,22 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul anterior. EBITDA ajustată s-a situat la 710,3 milioane de euro, în timp ce compania a înregistrat o pierdere netă de 76,8 milioane de euro, incluzând efectele unor tranzacții extraordinare cu active.