Ce nu observă mulți cumpărători: ajustări subtile de preț și gramaj mai puțin

SURSA FOTO: Dreamstime „Adrian Negrescu: Românii revin la obiceiurile de consum din anii ’90. Hainele și produsele de bază, în topul achizițiilor de Black Friday”

Mulți cumpărători observă tot mai des că sumele de pe bonurile de casă cresc, în timp ce produsele din coș par mai puține. Această discrepanță apare chiar și atunci când achizițiile includ articole de bază, consumate frecvent în gospodării.

În același timp, unii consumatori spun că alimentele nu mai au aceeași consistență sau același gust ca în trecut. Fenomenul este perceput ca o schimbare treptată a experienței de cumpărare zilnică. Specialiștii în protecția consumatorilor afirmă că marile lanțuri comerciale și brandurile internaționale utilizează strategii comerciale discrete.

Acestea influențează direct bugetul alocat cumpărăturilor și, implicit, comportamentul de consum. Pe lângă creșterile de preț vizibile, sunt aplicate și ajustări mai puțin evidente la nivel de produs. Modificările apar uneori fără o informare clară la raft, ceea ce face dificilă observarea lor imediată de către cumpărători.

Shrinkflation este un fenomen economic și de retail prin care producătorii reduc cantitatea sau volumul unui produs, menținând însă același preț sau unul foarte apropiat. Practic, consumatorul plătește la fel, dar primește mai puțin.

Termenul apare frecvent în analizele despre inflație și comportamentul companiilor în perioade de creștere a costurilor de producție. În loc să majoreze direct prețul pe etichetă (ceea ce ar fi mai ușor de observat), unele firme aleg să ajusteze discret gramajul sau numărul de unități dintr-un pachet.

Shrinkflation poate apărea în mai multe forme:

reducerea gramajului (de exemplu, de la 200 g la 180 g);

micșorarea volumului (sticle mai mici de băuturi);

reducerea numărului de bucăți dintr-un pachet (mai puține biscuiți, napolitane, capsule etc.);

păstrarea ambalajului aproape identic, pentru a menține percepția de produs neschimbat.

Shrinkflation este întâlnit frecvent în categoria alimentelor procesate, unde costurile materiilor prime pot varia semnificativ. Produsele precum ciocolata, biscuiții, cerealele sau lactatele sunt printre cele mai des menționate în analizele de consum.

Fenomenul poate apărea și în segmentul produselor de igienă, unde rolele de hârtie sau ambalajele de detergent pot avea conținut redus. În toate aceste situații, ajustarea nu este întotdeauna însoțită de o modificare clară a prețului afișat.

Pe termen lung, aceste modificări pot influența modul în care consumatorii își calculează bugetul lunar pentru produse de bază. Deși prețurile individuale par stabile, costul raportat la cantitate poate crește gradual fără a fi imediat evident.

Diferențele devin mai vizibile atunci când produsele sunt comparate pe unitate de măsură, precum prețul pe 100 de grame sau pe litru. În lipsa acestei comparații, percepția generală rămâne că prețurile sunt relativ constante, chiar dacă valoarea reală a coșului de cumpărături se