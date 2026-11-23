Postul Crăciunului poate fi pregătite și cu un buget redus, fără ingrediente costisitoare. Merluciul, macroul, sardinele și peștele mic sunt alternative accesibile pentru preparate de familie. Cu aproximativ 15-30 de lei, se pot găti rețete pentru 3-4 persoane, potrivite pentru zilele cu dezlegare la pește.

Postul Crăciunului este considerat cel mai blând dintre posturile mari de peste an. Calendarul religios include mai multe zile cu dezlegare la pește. Acestea sunt întâlnite în special în weekenduri, sâmbăta și duminica, între 21 noiembrie și 20 decembrie, dar și la sărbători importante, precum Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Nicolae.

Dezlegările la pește oferă posibilitatea pregătirii unor mese variate. Acest lucru nu presupune însă cumpărarea unor sortimente scumpe, precum somonul, dorada sau fructele de mare. Există alternative mai accesibile, care pot asigura preparate consistente pentru întreaga familie.

Peștele congelat, sortimentele de dimensiuni mici și conservele pot fi folosite în numeroase rețete. Alegerea produselor potrivite și folosirea ingredientelor deja existente în bucătărie pot reduce costurile. Astfel, o masă pentru 3-4 persoane poate ajunge la aproximativ 15-30 de lei, în funcție de sortiment și de prețurile din magazin.

În supermarketuri precum Lidl, Kaufland, Penny sau Carrefour există mai multe variante de pește cu prețuri accesibile. Raportul dintre cantitate și cost este important, mai ales atunci când trebuie pregătită mâncare pentru întreaga familie.

Una dintre opțiuni este trunchiul de merluciu congelat, fără glazură de gheață. O pungă de 900 de grame costă orientativ între 22 și 26 de lei. Comparativ cu fileul, trunchiul poate avea un preț mai avantajos. Varianta fără glazură permite folosirea unei cantități mai mari de pește după decongelare.

Prețul orientativ este de 18-24 de lei pentru un kilogram. Este un pește gras, sățios și bogat în Omega-3. Poate fi pregătit simplu, la cuptor, alături de cartofi sau legume.

Șprotul și hamsiile sunt potrivite pentru mesele rapide. Pachetele congelate sau caserolele cu pește curățat pornesc de la aproximativ 10-15 lei, pentru cantități cuprinse între 200 și 500 de grame. Acestea pot fi servite cu mămăligă și mujdei de usturoi.

Carasul și crapul proaspăt, cumpărate întregi, reprezintă alte variante de luat în calcul. Carasul se găsește frecvent la prețuri de aproximativ 15-20 de lei kilogramul, în funcție de magazin și ofertă.

Conservele de sardine, macrou sau hering sunt utile atunci când timpul pentru gătit este limitat. Variantele în sos tomat sau ulei costă orientativ între 5 și 9 lei pentru o cutie de 125-170 de grame. Pot fi folosite la paste tartinabile, sosuri sau chifteluțe de pește.

Zilele cu dezlegare la pește pot fi o ocazie pentru pregătirea unor preparate simple. Nu sunt necesare ingrediente sofisticate sau tehnici complicate. Cartofii, ceapa, usturoiul, mălaiul și conservele pot completa peștele și pot contribui la obținerea unor porții consistente.

Merluciul la cuptor cu cartofi este potrivit pentru prânzul de duminică. Preparatul se gătește într-o singură tavă, iar ingredientele sunt ușor de găsit.

Ingrediente:

1 pungă de trunchi de merluciu de 900 g;

1 kg de cartofi;

1 căpățână de usturoi;

3 linguri de ulei;

boia dulce;

cimbru;

sare și piper;

zeamă de lămâie.

Mod de preparare:

Decongelează trunchiurile de merluciu și tamponează-le cu un șervețel. Adaugă sare și zeamă de lămâie, apoi lasă peștele deoparte.

Curăță cartofii și taie-i în rondele subțiri. Pune-i într-o tavă și amestecă-i cu uleiul, boiaua, cimbrul, sarea și jumătate din cantitatea de usturoi feliat. Toarnă și o jumătate de cană de apă.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius. Lasă cartofii aproximativ 25 de minute, până când încep să se pătrundă.

Așază bucățile de merluciu peste cartofi. Adaugă restul de usturoi și introdu din nou tava în cuptor. Mai lasă preparatul 15-20 de minute, până când peștele este gătit.

Această rețetă este potrivită pentru zilele aglomerate. Preparatul poate fi gata în aproximativ 20 de minute și nu necesită multă pregătire.

Ingredientele necesare:

2 conserve de macrou sau sardine în sos tomat, de 160-170 g fiecare;

1 ceapă mare;

2 căței de usturoi;

200 ml de suc de roșii;

1 foaie de dafin;

pătrunjel verde;

250 g de mălai pentru mămăligă;

ulei, sare și piper.

Toacă mărunt ceapa și pune-o la călit în două linguri de ulei. Las-o până devine sticloasă, apoi adaugă usturoiul zdrobit.

Toarnă sucul de roșii și adaugă foaia de dafin. Potrivește gustul cu sare și piper. Lasă sosul să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute.

Adaugă bucățile de pește din conserve, împreună cu sosul în care au fost păstrate. Mai lasă cratița pe foc 3-4 minute. Amestecă ușor, pentru a nu sfărâma peștele. La final, presară pătrunjel verde tocat. Preparatul se servește imediat, alături de mămăligă caldă.

Chifteluțele din pește sunt o alternativă pentru prânz sau cină. Pot fi consumate calde, dar și reci, la pachet. Rețeta nu folosește ou și nici prăjire în ulei.

Ingredientele necesare:

2 conserve de sardine în ulei sau ton mărunțit, bine scurse;

2 cartofi fierți în coajă;

1 legătură de ceapă verde sau o ceapă uscată mică;

2 căței de usturoi;

1 legătură de mărar;

2-3 linguri de pesmet;

sare și piper.

Mod de preparare:

Scoate peștele din conserve și scurge bine uleiul. Pune-l într-un bol încăpător și pasează-l cu furculița. Curăță cartofii fierți și dă-i pe răzătoarea mică. Adaugă-i peste pește. Amidonul din cartofi ajută la legarea compoziției și înlocuiește oul.

Toacă fin ceapa și mărarul. Adaugă-le peste amestec, împreună cu usturoiul zdrobit, sarea, piperul și pesmetul. Amestecă toate ingredientele până când obții o compoziție suficient de consistentă pentru modelare. Formează chifteluțe plate și așază-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Unge ușor cu puțin ulei din conservă. Coace-le la 190 de grade Celsius, timp de 20-25 de minute. La jumătatea timpului, întoarce chifteluțele pentru a se rumeni uniform.

Alegerea peștelui potrivit poate face diferența la cumpărături. Prețul afișat pe ambalaj nu este singurul criteriu care trebuie luat în calcul. Cantitatea efectivă de produs după decongelare și posibilitatea de a folosi toate părțile peștelui sunt la fel de importante.

Un prim detaliu este procentul de glazură de gheață. La peștele congelat, merită verificate etichetele și produsele pe care este menționat „0% glazură de gheață”. Unele sortimente aparent mai ieftine pot conține 20-30% glazură. După decongelare, cantitatea de pește disponibilă pentru gătit poate fi considerabil mai mică.

O altă variantă este cumpărarea peștelui întreg sau a trunchiului, în locul fileului. Fileul poate fi cu 30-50% mai scump decât trunchiul de merluciu sau peștele întreg eviscerat. Diferența de preț poate conta atunci când sunt pregătite mai multe porții.

Promoțiile de weekend reprezintă o altă posibilitate de economisire. Supermarketurile au frecvent oferte la pește în intervalul vineri-duminică. Aceste reduceri coincid cu perioada în care cererea pentru produsele destinate meselor de post este mai mare.

Resturile de pește pot fi valorificate pentru pregătirea unei alte mese. Dacă alegi un crap sau un macrou mai mare, capul, coada și aripioarele pot fi păstrate pentru o ciorbă de pește.

Aceste părți pot fi fierte alături de legume și borș, pentru obținerea unei ciorbe consistente. Astfel, aceeași achiziție poate fi folosită pentru două preparate diferite: peștele la cuptor sau pe grătar și ciorba pregătită din părțile rămase.

Prețurile menționate sunt orientative și pot varia în funcție de supermarket, gramaj, sortiment și ofertele disponibile. Costurile rețetelor depind și de prețul ingredientelor folosite, precum și de cantitățile necesare pentru fiecare porție.